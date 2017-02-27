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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10251102521025310254

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 107
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
13
40,50-41,00
31%
33
41,00-41,50
26%
28
41,50-42,00
10%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 13:02

Что там слышно за 20-е число?
Будет заседание НБУ, изменят курс, отменят конверт-депо или...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 13:12

Успіх

Здравствуйте.
Всем Здоровья и Удачи !
Рад всех видеть и читать !

Вернулся на денёк, дерьмо с ботинок посмывать , побриться и …. Определить людей по местам .
Я не загадочный, просто строго всех предупредили .
Для Успиха ,,,, шо там на счёт БД……..?(приказ видели )

П………З..О , если напишу доступней ,модератор «благословит «

На досках 40,55……..купить не за что.

Сибарит , Ветик (судорога), Пролоджи , Вкладчик, ПЁСИКОТ,СОМИК,,,,,,,,ТА ВСЕ , пишите больше .
Просто недостаточно информации .

С огромным Уважением и Любовью .
Семинарист Холява .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 14:25

  alex lem написав:Провінція
40,35/40,5
42,90/43,15

40,40/40,55
43,05/43,3
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 15:10

"Свято наближається!"©

  холява написав:Для Успиха ,,,, шо там на счёт БД……..?

Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!👍😉
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 15:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  холява написав:Сибарит , Ветик (судорога), Пролоджи , Вкладчик, ПЁСИКОТ,СОМИК,,,,,,,,ТА ВСЕ , пишите больше .
Просто недостаточно информации


Лайк от меня уже не требуется? :D
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 15:34

Investor_K

Конечно нужен , ОЧЕНЬ НУЖЕН !
Очень ценю ваши лайки !
холява
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 15:45

  холява написав:Investor_K

Конечно нужен , ОЧЕНЬ НУЖЕН !
Очень ценю ваши лайки !


Я лучше о Вас хорошо подумаю. Это почти как молитва. Лучше лайка.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 15:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Будет заседание НБУ, изменят курс, отменят конверт-депо или...

Та ну с чего бы вдруг?) Всё ж ок, вроде, было )))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 16:06

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............18.01.2023..........19.01.2023
дата розрахунку............17.01.2023...........18.01.2023
Євро...............................39,6897................39,5873...-0.26%
Долар США....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0825 (вчера 1.0853)

Индекс доллара DXY в 15-00 102.13 (вчера 102.14)
Движения нет, но амплитуда колебаний несколько увеличилась.

  холява написав:Просто недостаточно информации .

Нам тоже ее не хватает (
Сибарит
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