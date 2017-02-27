Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 січ, 2023 13:02
Что там слышно за 20-е число?
Будет заседание НБУ, изменят курс, отменят конверт-депо или...
asti
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Додано: Сер 18 січ, 2023 13:12
Успіх Здравствуйте. Всем Здоровья и Удачи ! Рад всех видеть и читать ! Вернулся на денёк, дерьмо с ботинок посмывать , побриться и …. Определить людей по местам . Я не загадочный, просто строго всех предупредили . Для Успиха ,,,, шо там на счёт БД……..?(приказ видели ) П………З..О , если напишу доступней ,модератор «благословит « На досках 40,55……..купить не за что. Сибарит , Ветик (судорога), Пролоджи , Вкладчик, ПЁСИКОТ,СОМИК,,,,,,,,ТА ВСЕ , пишите больше . Просто недостаточно информации . С огромным Уважением и Любовью . Семинарист Холява .
холява
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Додано: Сер 18 січ, 2023 14:25
alex lem написав:
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alex lem
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Додано: Сер 18 січ, 2023 15:10
холява написав:
Для Успиха ,,,, шо там на счёт БД……..?
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!👍😉
Успіх
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Додано: Сер 18 січ, 2023 15:25
холява написав:
Сибарит , Ветик (судорога), Пролоджи , Вкладчик, ПЁСИКОТ,СОМИК,,,,,,,,ТА ВСЕ , пишите больше .
Просто недостаточно информации
Лайк от меня уже не требуется?
Investor_K
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Додано: Сер 18 січ, 2023 15:34
Investor_K Конечно нужен , ОЧЕНЬ НУЖЕН ! Очень ценю ваши лайки !
холява
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Додано: Сер 18 січ, 2023 15:45
холява написав: Investor_K
Конечно нужен , ОЧЕНЬ НУЖЕН !
Очень ценю ваши лайки !
Я лучше о Вас хорошо подумаю. Это почти как молитва. Лучше лайка.
Investor_K
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Додано: Сер 18 січ, 2023 15:51
asti написав:
Будет заседание НБУ, изменят курс, отменят конверт-депо или...
Та ну с чего бы вдруг?) Всё ж ок, вроде, было )))
Andrey2512
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Додано: Сер 18 січ, 2023 16:06
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............18.01.2023..........19.01.2023
дата розрахунку............17.01.2023...........18.01.2023
Євро...............................39,6897................
39,5873
...-0.26%
Долар США....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару
1.0825
(вчера 1.0853)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.13 (вчера 102.14)
Движения нет, но амплитуда колебаний несколько увеличилась.
холява написав:
Просто недостаточно информации .
Нам тоже ее не хватает (
Сибарит
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Додано: Сер 18 січ, 2023 16:48
Ромасик написав: Shaman написав:
фінансування-кредитування
Зведений бюджет
от гранти пройшли як доходи в сторінці Доходи.
а кредити - на сторінці Фінансування-кредитування
Зовнішнє фінансування
Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями 427 874,7 млн грн Позики, надані органами управління іноземних держав 90 770,6 млн грн
Дякую, то 342 з доходів можна додати з 513 "зовнішнє фінансування"?
якщо рахувати, скільки взагалі нам надали грошей, то так
Shaman
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