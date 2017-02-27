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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 січ, 2023 16:58
Investor_K написав: холява написав:
Сибарит , Ветик (судорога), Пролоджи , Вкладчик, ПЁСИКОТ,СОМИК,,,,,,,,ТА ВСЕ , пишите больше .
Просто недостаточно информации
Лайк от меня уже не требуется?
це буде єдиний лайк - здивуйте
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Додано: Сер 18 січ, 2023 18:16
Киев
40,40/40,49 днем
40,30/40,40 на сейчас
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Додано: Сер 18 січ, 2023 18:26
Danik написав:
Киев
40,40/40,49 днем
40,30/40,40 на сейчас
Встиг здати по 40,43
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Додано: Сер 18 січ, 2023 18:53
prodigy написав:
Visky написав:Схоже, що з сьогоднішнього дня, скоріше з 2-ї його половини, почнеться підвищення курсу
а може після 19 січня?
Так, передчасно. Сподівався на припинення відключень електрики з підвищенням t° і виплати. Але відключають, військових премій поки нема. Карусельники піднатиснули перед засіданням НБУ 26.1. Так що зростання можемо побачити аж з цієї дати
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