RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10252102531025410255

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 107
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
13
40,50-41,00
31%
33
41,00-41,50
26%
28
41,50-42,00
10%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 16:58

  Investor_K написав:
  холява написав:Сибарит , Ветик (судорога), Пролоджи , Вкладчик, ПЁСИКОТ,СОМИК,,,,,,,,ТА ВСЕ , пишите больше .
Просто недостаточно информации


Лайк от меня уже не требуется? :D

це буде єдиний лайк - здивуйте ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2740
З нами з: 29.09.19
Подякував: 391 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 18:16

Киев
40,40/40,49 днем
40,30/40,40 на сейчас
Danik
 
Повідомлень: 535
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2133 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 18:26

  Danik написав:Киев
40,40/40,49 днем
40,30/40,40 на сейчас

Встиг здати по 40,43
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8322
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 18:53

  prodigy написав:
Visky написав:Схоже, що з сьогоднішнього дня, скоріше з 2-ї його половини, почнеться підвищення курсу


а може після 19 січня?
Так, передчасно. Сподівався на припинення відключень електрики з підвищенням t° і виплати. Але відключають, військових премій поки нема. Карусельники піднатиснули перед засіданням НБУ 26.1. Так що зростання можемо побачити аж з цієї дати
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1032
З нами з: 27.04.10
Подякував: 91 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 20:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

долар камінчиком вниз, та так хутко, що до 1 травня па36 буде в обмінках.
Що відбулося?
Постригли оленів на НР ?
Тепер в теплі долини, на південь?
Yuri_61
 
Повідомлень: 2388
З нами з: 30.09.15
Подякував: 245 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10252102531025410255
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3183, 3184, 3185
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31840 35434053
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 січ, 2023 20:36
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12612639
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22881204
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5902)
18.01.2023 20:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.