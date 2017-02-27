RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10252102531025410255

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 108
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
13
40,50-41,00
31%
33
41,00-41,50
26%
28
41,50-42,00
11%
12
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 16:58

  Investor_K написав:
  холява написав:Сибарит , Ветик (судорога), Пролоджи , Вкладчик, ПЁСИКОТ,СОМИК,,,,,,,,ТА ВСЕ , пишите больше .
Просто недостаточно информации


Лайк от меня уже не требуется? :D

це буде єдиний лайк - здивуйте ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2740
З нами з: 29.09.19
Подякував: 391 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 18:16

Киев
40,40/40,49 днем
40,30/40,40 на сейчас
Danik
 
Повідомлень: 538
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2133 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 18:26

  Danik написав:Киев
40,40/40,49 днем
40,30/40,40 на сейчас

Встиг здати по 40,43
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8322
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 18:53

  prodigy написав:
Visky написав:Схоже, що з сьогоднішнього дня, скоріше з 2-ї його половини, почнеться підвищення курсу


а може після 19 січня?
Так, передчасно. Сподівався на припинення відключень електрики з підвищенням t° і виплати. Але відключають, військових премій поки нема. Карусельники піднатиснули перед засіданням НБУ 26.1. Так що зростання можемо побачити аж з цієї дати
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1032
З нами з: 27.04.10
Подякував: 91 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 20:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

долар камінчиком вниз, та так хутко, що до 1 травня па36 буде в обмінках.
Що відбулося?
Постригли оленів на НР ?
Тепер в теплі долини, на південь?
Yuri_61
 
Повідомлень: 2388
З нами з: 30.09.15
Подякував: 245 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 22:49

То може здасте ці долари та усе на рік на депо? Може и в + буде. Але це неточно.
siriys
 
Повідомлень: 452
З нами з: 12.04.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 22:58

siriys

на рік невигідно, вигідно поки на 3 місяці)
soups65d542
 
Повідомлень: 41
З нами з: 22.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 23:01

  Investor_K написав:
  Danik написав:Киев
40,40/40,49 днем
40,30/40,40 на сейчас

Встиг здати по 40,43

Ага, теж здивувався, побачивши ,30. Віскі треба набутилити.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5721
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1340 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 23:03

  Shaman написав:
  Ромасик написав:Дякую, то 342 з доходів можна додати з 513 "зовнішнє фінансування"?

якщо рахувати, скільки взагалі нам надали грошей, то так

Все ж, якщо це все, то 850 від 2200 млрд це теж не 75%, про який був вкид.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5721
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1340 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 23:29

  Investor_K написав:Встиг здати по 40,43


Это где? Ссылку можна?
Danik
 
Повідомлень: 538
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2133 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10252102531025410255
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3183, 3184, 3185
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31842 35434385
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 січ, 2023 21:50
airmax78
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12612710
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22881231
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.