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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10253102541025510256

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 108
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
13
40,50-41,00
31%
33
41,00-41,50
26%
28
41,50-42,00
11%
12
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 03:45

  Andrey2512 написав: щоб у ваші каруселі гратися під час війни
Особливо зараз. Тоді влітку я один з перших оформив депо.

Зараз дивлюся новини і трохи сикотно стає )

Що потім гроші заморозять

ну й що це за такі новини про заморозку ?
flysoulfly
 
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