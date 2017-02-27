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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 січ, 2023 03:45
Andrey2512 написав:
щоб у ваші каруселі гратися під час війни
Особливо зараз. Тоді влітку я один з перших оформив депо.
Зараз дивлюся новини і трохи сикотно стає )
Що потім гроші заморозять
ну й що це за такі новини про заморозку
?
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Додано: Чет 19 січ, 2023 09:24
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Додано: Чет 19 січ, 2023 10:52
edvardd написав:
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40,40/40,45
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