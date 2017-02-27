|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 січ, 2023 03:45
Andrey2512 написав:
щоб у ваші каруселі гратися під час війни
Особливо зараз. Тоді влітку я один з перших оформив депо.
Зараз дивлюся новини і трохи сикотно стає )
Що потім гроші заморозять
ну й що це за такі новини про заморозку
?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1336
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 557 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 січ, 2023 09:24
Запорожье
40,35/40,50
43,05/43,10
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 8375
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 2759 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 19 січ, 2023 10:52
edvardd написав:
Запорожье
40,35/40,50
43,05/43,10
40,40/40,45
43,05/43,10
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 8375
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 2759 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 19 січ, 2023 13:25
холява написав:
На досках 40,55……..купить не за что
Та вже є - то можете купляти
Правда, цього разу на 2К менше, ніж завжди...
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4337
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Чет 19 січ, 2023 13:28
Киев
10:44
40.25/40.33
13:17
40.30/40.42
Visky Ваш час настав
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 847
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 5250 раз.
- Подякували: 956 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 19 січ, 2023 13:45
Ромасик написав: Shaman написав: Ромасик написав:
Дякую, то 342 з доходів можна додати з 513 "зовнішнє фінансування"?
якщо рахувати, скільки взагалі нам надали грошей, то так
Все ж, якщо це все, то 850 від 2200 млрд це теж не 75%, про який був вкид.
де я читав про 75% чи близьку цифру - то це відсоток від дефіциту бюджету, а він десь складає 1,2 трлн грн (знову ж таки як рахувати) - тобто в цьому випадку цифра близька до правди.
ця магія розрахунку відсотків
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2741
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 391 раз.
- Подякували: 844 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Чет 19 січ, 2023 13:58
Если человек, защищающий меня, решил на зарплату купить доллары, то я не в праве его критиковать. Буду и дальше думать что это просто окончание налогового периода.
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 847
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 5250 раз.
- Подякували: 956 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31844
|35435016
|
|
|1698
|12612963
|
|
|7975
|22881322
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|