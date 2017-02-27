RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10253102541025510256

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 109
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
13
40,50-41,00
31%
34
41,00-41,50
26%
28
41,50-42,00
11%
12
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 03:45

  Andrey2512 написав: щоб у ваші каруселі гратися під час війни
Особливо зараз. Тоді влітку я один з перших оформив депо.

Зараз дивлюся новини і трохи сикотно стає )

Що потім гроші заморозять

ну й що це за такі новини про заморозку ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1336
З нами з: 13.01.09
Подякував: 557 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 09:24

Запорожье
40,35/40,50
43,05/43,10
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8375
З нами з: 20.11.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 2759 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 10:52

  edvardd написав:Запорожье
40,35/40,50
43,05/43,10

40,40/40,45
43,05/43,10
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8375
З нами з: 20.11.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 2759 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:25

  холява написав:На досках 40,55……..купить не за что

Та вже є - то можете купляти ;)

Правда, цього разу на 2К менше, ніж завжди...
Зображення
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4337
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Киев
10:44
40.25/40.33

13:17
40.30/40.42

Visky Ваш час настав
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 847
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5250 раз.
Подякували: 956 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:45

  Ромасик написав:
  Shaman написав:
  Ромасик написав:Дякую, то 342 з доходів можна додати з 513 "зовнішнє фінансування"?

якщо рахувати, скільки взагалі нам надали грошей, то так

Все ж, якщо це все, то 850 від 2200 млрд це теж не 75%, про який був вкид.

де я читав про 75% чи близьку цифру - то це відсоток від дефіциту бюджету, а він десь складає 1,2 трлн грн (знову ж таки як рахувати) - тобто в цьому випадку цифра близька до правди.

ця магія розрахунку відсотків :)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2741
З нами з: 29.09.19
Подякував: 391 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Если человек, защищающий меня, решил на зарплату купить доллары, то я не в праве его критиковать. Буду и дальше думать что это просто окончание налогового периода.
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 847
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5250 раз.
Подякували: 956 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10253102541025510256
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3183, 3184, 3185
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31844 35435016
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 січ, 2023 13:26
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12612963
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22881322
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.