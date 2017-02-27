Додано: Чет 19 січ, 2023 14:41

Посадовці Федеральної системи США заявили, що продовжуватимуть підвищення процентних ставок, причому деякі з них підтримують найвищу облікову ставку на рівні принаймні 5%, навіть якщо інфляція демонструє ознаки досягнення піку та економічна активність сповільнюється.



Про це пише Reuters.



"Я просто вважаю, що нам потрібно продовжувати, і ми обговоримо на зустрічі, скільки потрібно зробити", - сказала президент ФРС Клівленда Лоретта Местер в інтерв’ю Associated Press.



Ці зауваження відображають точку зору, яка широко поділяється серед її колег, більшість із яких станом на грудень окреслили ставку 5,00%-5,25% у найближчі місяці, пише Reuters.



Местер сказала, що, зі свого боку, вона очікує, що облікова ставка ФРС повинна піднятися "трохи вище" і залишатися такою протягом деякого часу, щоб уповільнити інфляцію.



Центральний банк почав підвищувати витрати на запозичення в березні минулого року, коли облікова ставка була в діапазоні 0%-0,25%, а інфляція почала зростати, що призвело до її зростання до 40-річного максимуму, що в кілька разів перевищує ціль ФРС у 2%.



Як і Местер, президент ФРС Сент-Луїса Джеймс Буллард, розмовляючи з Wall Street Journal раніше, сказав, що він також бачить підвищення облікової ставки до діапазону 5,25%-5,50%, і додав, що політики повинні підвищити її вище 5% "так швидко, як ми можемо."



Декілька офіційних осіб ФРС висловили підтримку уповільненню підвищення ставки до чверті відсоткового пункту після минулорічного набагато більш швидкого підвищення ставки в основному на 75 базисних пунктів і пів пункта.



"Навіть президент ФРС Філадельфії Патрік Харкер, який загалом менш агресивний, ніж Местер чи Буллард, і хоче, щоб ФРС заздалегідь перейшла на підвищення на чверть відсоткового пункту, бачить ще "декілька" підвищення вартості запозичень перед паузою.



Президент ФРС Далласа Лорі Логан також підтримує повільні темпи підвищення ставок через невизначений прогноз і необхідність бути гнучкими. Але вона також дала зрозуміти, що ФРС може знадобитися підвищити ставки вище, ніж очікується, щоб зберегти фінансові умови достатньо жорсткими, щоб знизити інфляцію", - йдеться у статті.



В інтерв'ю Reuters у середу президент ФРС Канзас-Сіті Естер Джордж сказала, що відчуває, що ставки доведеться підвищити вище, ніж очікують багато її колег, але вона також була б готова рухатися меншими кроками.