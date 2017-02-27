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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10254102551025610257>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 109
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
13
40,50-41,00
31%
34
41,00-41,50
26%
28
41,50-42,00
11%
12
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 03:45

  Andrey2512 написав: щоб у ваші каруселі гратися під час війни
Особливо зараз. Тоді влітку я один з перших оформив депо.

Зараз дивлюся новини і трохи сикотно стає )

Що потім гроші заморозять

ну й що це за такі новини про заморозку ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 09:24

Запорожье
40,35/40,50
43,05/43,10
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 10:52

  edvardd написав:Запорожье
40,35/40,50
43,05/43,10

40,40/40,45
43,05/43,10
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:25

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Востаннє редагувалось Успіх в Чет 19 січ, 2023 17:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Киев
10:44
40.25/40.33

13:17
40.30/40.42

Visky Ваш час настав
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:45

  Ромасик написав:
  Shaman написав:
  Ромасик написав:Дякую, то 342 з доходів можна додати з 513 "зовнішнє фінансування"?

якщо рахувати, скільки взагалі нам надали грошей, то так

Все ж, якщо це все, то 850 від 2200 млрд це теж не 75%, про який був вкид.

де я читав про 75% чи близьку цифру - то це відсоток від дефіциту бюджету, а він десь складає 1,2 трлн грн (знову ж таки як рахувати) - тобто в цьому випадку цифра близька до правди.

ця магія розрахунку відсотків :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Если человек, защищающий меня, решил на зарплату купить доллары, то я не в праве его критиковать. Буду и дальше думать что это просто окончание налогового периода.
Upd. Тем более что снова смотрим вниз. :)
40.33/40.39
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 14:41

Посадовці Федеральної системи США заявили, що продовжуватимуть підвищення процентних ставок, причому деякі з них підтримують найвищу облікову ставку на рівні принаймні 5%, навіть якщо інфляція демонструє ознаки досягнення піку та економічна активність сповільнюється.

Про це пише Reuters.

"Я просто вважаю, що нам потрібно продовжувати, і ми обговоримо на зустрічі, скільки потрібно зробити", - сказала президент ФРС Клівленда Лоретта Местер в інтерв’ю Associated Press.

Ці зауваження відображають точку зору, яка широко поділяється серед її колег, більшість із яких станом на грудень окреслили ставку 5,00%-5,25% у найближчі місяці, пише Reuters.

Местер сказала, що, зі свого боку, вона очікує, що облікова ставка ФРС повинна піднятися "трохи вище" і залишатися такою протягом деякого часу, щоб уповільнити інфляцію.

Центральний банк почав підвищувати витрати на запозичення в березні минулого року, коли облікова ставка була в діапазоні 0%-0,25%, а інфляція почала зростати, що призвело до її зростання до 40-річного максимуму, що в кілька разів перевищує ціль ФРС у 2%.

Як і Местер, президент ФРС Сент-Луїса Джеймс Буллард, розмовляючи з Wall Street Journal раніше, сказав, що він також бачить підвищення облікової ставки до діапазону 5,25%-5,50%, і додав, що політики повинні підвищити її вище 5% "так швидко, як ми можемо."

Декілька офіційних осіб ФРС висловили підтримку уповільненню підвищення ставки до чверті відсоткового пункту після минулорічного набагато більш швидкого підвищення ставки в основному на 75 базисних пунктів і пів пункта.

"Навіть президент ФРС Філадельфії Патрік Харкер, який загалом менш агресивний, ніж Местер чи Буллард, і хоче, щоб ФРС заздалегідь перейшла на підвищення на чверть відсоткового пункту, бачить ще "декілька" підвищення вартості запозичень перед паузою.

Президент ФРС Далласа Лорі Логан також підтримує повільні темпи підвищення ставок через невизначений прогноз і необхідність бути гнучкими. Але вона також дала зрозуміти, що ФРС може знадобитися підвищити ставки вище, ніж очікується, щоб зберегти фінансові умови достатньо жорсткими, щоб знизити інфляцію", - йдеться у статті.

В інтерв'ю Reuters у середу президент ФРС Канзас-Сіті Естер Джордж сказала, що відчуває, що ставки доведеться підвищити вище, ніж очікують багато її колег, але вона також була б готова рухатися меншими кроками.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 15:46

  Успіх написав:Правда, цього разу на 2К менше, ніж завжди...
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Знову будете нить на форумі?
,, Зрада,зрада. Не дали гроші!!!111,,
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 16:04

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,35/40,50
43,05/43,10

40,40/40,45
43,05/43,10

40,42/40,45
43,15/43,20
edvardd
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