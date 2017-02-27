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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 січ, 2023 16:31
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............19.01.2023..........20.01.2023
дата розрахунку............18.01.2023...........19.01.2023
Євро...............................39,6897................ ...
Долар США....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Индекс доллара DXY в 15-00 102.30 (вчера 102.13)
Т.к. сайт НБУ лежит (похоже, забыли обновить сертификаты), курс доллара указан в предположении, что его не расфиксировали. Курс евро тут появится позже, если в этом еще будет смысл.
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Додано: Чет 19 січ, 2023 16:34
edvardd написав:
40,42/40,45
43,15/43,20
Три копійки, п'ять копійок різниці між купівлею і продажем. Як вони на такому зазорі заробляють? Якась ,,благотворітєльность,,
40,35/40,55
43,0/43,25
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alex lem
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Додано: Чет 19 січ, 2023 16:49
alex lem написав: edvardd написав:
40,42/40,45
43,15/43,20
Три копійки, п'ять копійок різниці між купівлею і продажем. Як вони на такому зазорі заробляють? Якась ,,благотворітєльность,,
40,35/40,55
43,0/43,25
это в разных местах, город большой, иногда продажа, дешевле покупки...
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edvardd
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Додано: Чет 19 січ, 2023 16:57
alex lem написав: edvardd написав:
40,42/40,45
43,15/43,20
Три копійки, п'ять копійок різниці між купівлею і продажем. Як вони на такому зазорі заробляють? Якась ,,благотворітєльность,,
40,35/40,55
43,0/43,25
А для чего существуют неподконтр. территории.??? Туда возят и от туда. Главное успеть в нужную смену пройти контроль...((
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Додано: Чет 19 січ, 2023 17:07
alex lem написав:
Знову будете нить на форумі?
,, Зрада,зрада. Не дали гроші!!!
По-перше - я не нию, а просто констатую факт!
По-друге - я тут не за гроші!
(і чекаю ротацію, як пустеля дощу!)
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