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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10255102561025710258>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 110
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
13%
14
40,50-41,00
31%
34
41,00-41,50
25%
28
41,50-42,00
11%
12
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 16:31

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............19.01.2023...........20.01.2023
дата розрахунку..............18.01.2023............19.01.2023
Євро.................................39,5873.................39,5215...-0.17%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0807 (вчера 1.0825)

Индекс доллара DXY в 15-00 102.30 (вчера 102.13)
Востаннє редагувалось Сибарит в Чет 19 січ, 2023 19:12, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 16:34

  edvardd написав:40,42/40,45
43,15/43,20

Три копійки, п'ять копійок різниці між купівлею і продажем. Як вони на такому зазорі заробляють? Якась ,,благотворітєльность,, :)
40,35/40,55
43,0/43,25
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 16:49

  alex lem написав:
  edvardd написав:40,42/40,45
43,15/43,20

Три копійки, п'ять копійок різниці між купівлею і продажем. Як вони на такому зазорі заробляють? Якась ,,благотворітєльность,, :)
40,35/40,55
43,0/43,25

это в разных местах, город большой, иногда продажа, дешевле покупки...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 16:57

  alex lem написав:
  edvardd написав:40,42/40,45
43,15/43,20

Три копійки, п'ять копійок різниці між купівлею і продажем. Як вони на такому зазорі заробляють? Якась ,,благотворітєльность,, :)
40,35/40,55
43,0/43,25


А для чего существуют неподконтр. территории.??? Туда возят и от туда. Главное успеть в нужную смену пройти контроль...((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:07

ДумайТЕ!©

  alex lem написав:Знову будете нить на форумі?
,, Зрада,зрада. Не дали гроші!!!

По-перше - я не нию, а просто констатую факт!
По-друге - я тут не за гроші! 8)
(і чекаю ротацію, як пустеля дощу!) :D
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:28

  Игорь Алексеевич написав:
  alex lem написав:
  edvardd написав:40,42/40,45
43,15/43,20

Три копійки, п'ять копійок різниці між купівлею і продажем. Як вони на такому зазорі заробляють? Якась ,,благотворітєльность,, :)
40,35/40,55
43,0/43,25


А для чего существуют неподконтр. территории.??? Туда возят и от туда. Главное успеть в нужную смену пройти контроль...((

уже как месяц там никого не пропускают...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:48

Сибарит

та , вроде , ок , 39,5215 на завтра , опускается (
soups65d542
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 18:24

  Успіх написав:
  alex lem написав:Знову будете нить на форумі?
,, Зрада,зрада. Не дали гроші!!!

По-перше - я не нию, а просто констатую факт!
По-друге - я тут не за гроші! 8)
чекаю ротацію, як пустеля дощу!) :D

але щоб гроші платили, як й раніше, - бо теж, як вода в пустелю :D
вибачте, не зміг втриматися :oops:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 18:37

Сибарит
кстати , у ваш ошибка на 19, сегодня -39,5873
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 18:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

:x Ощадбанк 40.250 / 40.900

хтось барига і спекулянт

Банк Сич 39.600 / 39.900
самий солодкий курс готівкового доляра

нещодавно кинув клич, а у відповіть тиша
усім ліньки порахувати. коли буде чергове підвищення фіксованого (соціяльного) курсу доляра
Yuri_61
 
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