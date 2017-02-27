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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 19 січ, 2023 19:19
asti написав: Qwerty написав: asti написав:
Хотите прогноз?
В декабре-январе, когда все ожидают самого ужасного холода голода и блекаута курс на нале будет около 38 гривен за доллар и конвертальшики которые боялись, что им не будут возвращены их баксы будут очень расстроены что сыграли в это казино, особенно те, кто как и я покупал на депо бакс за гривню,
а не за сданный доллар//)
Вже майже середина грудня, а 38 нема! Ужасного холода поки слава Богу нема, як і голоду, а ось блекаут частковий є, хоча енергетики дуже стараються ситуацію виправити! Війна продовжується і кінця-краю їй не видно!
Да, признаю, ситуация пошла развиваться по другому сценарию - ниже 40 не пошли (пока) но, как говорится, не ещё не вечер, в смысле, не январь!
Ось вже і січень і слава Богу теж апокаліпсису нема і 38 нема! А температура сьогодні взагалі +11! Чесно не пригадую щоб на Водохрещу така теплота була!
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Qwerty
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Додано: Чет 19 січ, 2023 19:21
Zebra написав: asti написав:
В декабре-январе, когда все ожидают самого ужасного холода голода и блекаута курс на нале будет около 38 гривен за доллар и конвертальшики которые боялись, что им не будут возвращены их баксы будут очень расстроены что сыграли в это казино, особенно те, кто как и я покупал на депо бакс за гривню,
а не за сданный доллар//)
Вже майже середина грудня, а 38 нема! Ужасного холода поки слава Богу нема, як і голоду, а ось блекаут частковий є, хоча енергетики дуже стараються ситуацію виправити! Війна продовжується і кінця-краю їй не видно!
Да, признаю, ситуация пошла развиваться по другому сценарию - ниже 40 не пошли (пока) но, как говорится, не ещё не вечер, в смысле, не январь!
[/quote]
К концу февраля курс перевалит 50 и попробует 55.[/quote]
З якого дива?! Щось ви постійно не в ту стєпь прогнозуєте! Все нормально як для умов війни!
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Qwerty
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Додано: Чет 19 січ, 2023 20:25
Yuri_61
давайте порахуємо!
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Додано: Чет 19 січ, 2023 20:30
Yuri_61 написав:
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Банк Сич 39.600 / 39.900
самий солодкий курс готівкового доляра
,
банк агонь
жаль только что у него нет банковской лицензии от НБУ
но вы держитесь,
не теряйте надежду
чудеса случаются
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