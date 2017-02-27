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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10255102561025710258

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 111
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
14%
15
40,50-41,00
31%
34
41,00-41,50
25%
28
41,50-42,00
11%
12
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:19

  asti написав:
  Qwerty написав:
  asti написав:Хотите прогноз?
В декабре-январе, когда все ожидают самого ужасного холода голода и блекаута курс на нале будет около 38 гривен за доллар и конвертальшики которые боялись, что им не будут возвращены их баксы будут очень расстроены что сыграли в это казино, особенно те, кто как и я покупал на депо бакс за гривню,
а не за сданный доллар//)

Вже майже середина грудня, а 38 нема! Ужасного холода поки слава Богу нема, як і голоду, а ось блекаут частковий є, хоча енергетики дуже стараються ситуацію виправити! Війна продовжується і кінця-краю їй не видно!

Да, признаю, ситуация пошла развиваться по другому сценарию - ниже 40 не пошли (пока) но, как говорится, не ещё не вечер, в смысле, не январь! ;)

Ось вже і січень і слава Богу теж апокаліпсису нема і 38 нема! А температура сьогодні взагалі +11! Чесно не пригадую щоб на Водохрещу така теплота була!
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:21

  Zebra написав:
  asti написав:В декабре-январе, когда все ожидают самого ужасного холода голода и блекаута курс на нале будет около 38 гривен за доллар и конвертальшики которые боялись, что им не будут возвращены их баксы будут очень расстроены что сыграли в это казино, особенно те, кто как и я покупал на депо бакс за гривню,
а не за сданный доллар//)

Вже майже середина грудня, а 38 нема! Ужасного холода поки слава Богу нема, як і голоду, а ось блекаут частковий є, хоча енергетики дуже стараються ситуацію виправити! Війна продовжується і кінця-краю їй не видно!

Да, признаю, ситуация пошла развиваться по другому сценарию - ниже 40 не пошли (пока) но, как говорится, не ещё не вечер, в смысле, не январь! ;)[/quote]
К концу февраля курс перевалит 50 и попробует 55.[/quote]
З якого дива?! Щось ви постійно не в ту стєпь прогнозуєте! Все нормально як для умов війни!
Qwerty
 
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Yuri_61

давайте порахуємо!
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 20:30

  Yuri_61 написав:,
Банк Сич 39.600 / 39.900
самий солодкий курс готівкового доляра
,

банк агонь
жаль только что у него нет банковской лицензии от НБУ
но вы держитесь,
не теряйте надежду
чудеса случаются
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