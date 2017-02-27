RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10255102561025710258

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 111
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
14%
15
40,50-41,00
31%
34
41,00-41,50
25%
28
41,50-42,00
11%
12
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:19

  asti написав:
  Qwerty написав:
  asti написав:Хотите прогноз?
В декабре-январе, когда все ожидают самого ужасного холода голода и блекаута курс на нале будет около 38 гривен за доллар и конвертальшики которые боялись, что им не будут возвращены их баксы будут очень расстроены что сыграли в это казино, особенно те, кто как и я покупал на депо бакс за гривню,
а не за сданный доллар//)

Вже майже середина грудня, а 38 нема! Ужасного холода поки слава Богу нема, як і голоду, а ось блекаут частковий є, хоча енергетики дуже стараються ситуацію виправити! Війна продовжується і кінця-краю їй не видно!

Да, признаю, ситуация пошла развиваться по другому сценарию - ниже 40 не пошли (пока) но, как говорится, не ещё не вечер, в смысле, не январь! ;)

Ось вже і січень і слава Богу теж апокаліпсису нема і 38 нема! А температура сьогодні взагалі +11! Чесно не пригадую щоб на Водохрещу така теплота була!
Qwerty
 
Повідомлень: 2737
З нами з: 25.02.15
Подякував: 343 раз.
Подякували: 663 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:21

  Zebra написав:
  asti написав:В декабре-январе, когда все ожидают самого ужасного холода голода и блекаута курс на нале будет около 38 гривен за доллар и конвертальшики которые боялись, что им не будут возвращены их баксы будут очень расстроены что сыграли в это казино, особенно те, кто как и я покупал на депо бакс за гривню,
а не за сданный доллар//)

Вже майже середина грудня, а 38 нема! Ужасного холода поки слава Богу нема, як і голоду, а ось блекаут частковий є, хоча енергетики дуже стараються ситуацію виправити! Війна продовжується і кінця-краю їй не видно!

Да, признаю, ситуация пошла развиваться по другому сценарию - ниже 40 не пошли (пока) но, как говорится, не ещё не вечер, в смысле, не январь! ;)[/quote]
К концу февраля курс перевалит 50 и попробует 55.[/quote]
З якого дива?! Щось ви постійно не в ту стєпь прогнозуєте! Все нормально як для умов війни!
Qwerty
 
Повідомлень: 2737
З нами з: 25.02.15
Подякував: 343 раз.
Подякували: 663 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 20:25

Yuri_61

давайте порахуємо!
soups65d542
 
Повідомлень: 44
З нами з: 22.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 20:30

  Yuri_61 написав:,
Банк Сич 39.600 / 39.900
самий солодкий курс готівкового доляра
,

банк агонь
жаль только что у него нет банковской лицензии от НБУ
но вы держитесь,
не теряйте надежду
чудеса случаются
J
 
Повідомлень: 5598
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 21:56

Сполучені Штати в четвер, 19 січня, досягли ліміту боргу в 31,4 трильйона доларів, це спонукало Міністерство фінансів розпочати застосування серії бухгалтерських кроків для того, аби країна не порушила ліміт запозичень.

Про це повідомляє The New York Times.

У листі до Конгресу міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що уряд почне використовувати так звані надзвичайні заходи, щоб запобігти перевищенню державою встановленого законом ліміту боргу, і попросила законодавців підвищити або призупинити обмеження, щоб уряд міг продовжувати виконувати свої фінансові зобов'язання.

"Період часу, протягом якого можуть тривати надзвичайні заходи, залежить від значної невизначеності, включаючи проблеми прогнозування платежів і надходжень уряду США протягом місяців в майбутньому. Я з повагою закликаю Конгрес діяти негайно, щоб захистити повну довіру та довіру Сполучених Штатів", – зазначила Єллен.

Видання пояснює, що досягнення межі боргу в 31,4 трильйона доларів стало результатом десятиліть зниження податків і збільшення державних витрат як республіканцями, так і демократами. 

Однак в момент загострення прихильності та розділеного уряду це також є попередженням про закоренілі битви, які збираються домінувати у Вашингтоні, і це може закінчитися економічним шоком.

Нещодавно наділені повноваженнями республіканці в Палаті представників пообіцяли, що вони більше не підвищуватимуть ліміт запозичень, якщо президент Джо Байден не погодиться на різке скорочення федеральних витрат. 

Байден заявив, що не буде обговорювати умови збільшення ліміту боргу, стверджуючи, що законодавці повинні скасувати обмеження без будь-яких умов для покриття витрат, дозволених попередніми Конгресами.

Представники казначейства підрахували, що заходи, які вони почали застосовувати в четвер, дозволять уряду продовжувати виплачувати федеральним працівникам, постачальникам медичної допомоги, інвесторам та іншим одержувачам федеральних грошей принаймні до початку червня.

Однак економісти попереджають, що країні загрожує фінансова криза та інші негайні економічні проблеми, якщо законодавці не підвищать ліміт до того, як Міністерство фінансів вичерпає свою можливість відтягувати цей час.

 Межа боргу, яка також називається лімітом боргу, є обмеженням загальної суми грошей, яку федеральний уряд має право позичати через цінні папери казначейства США, такі як векселі та ощадні облігації, для виконання своїх фінансових зобов’язань. 

Оскільки Сполучені Штати мають дефіцит бюджету, вони повинні позичати величезні суми грошей, щоб оплатити свої рахунки.

Як тільки уряд вичерпає свої надзвичайні заходи і закінчиться готівка, він не зможе випустити нові папери й оплатити свої рахунки. Уряд може оголосити дефолт за своїм боргом, якщо він не зможе здійснити необхідні виплати своїм власникам облігацій. Такий сценарій був би економічно руйнівним і міг би занурити світ у фінансову кризу, відзначають в NYT.
jump
 
Повідомлень: 3957
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 22:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Идут нашим путем: сначала яйца подорожали, теперь дефицит бюджета. Удержаться на плаву смогут только с внешней помощью. :)
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 848
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5253 раз.
Подякували: 957 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 22:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  jump написав:Як тільки уряд вичерпає свої надзвичайні заходи і закінчиться готівка, він не зможе випустити нові папери й оплатити свої рахунки. Уряд може оголосити дефолт за своїм боргом, якщо він не зможе здійснити необхідні виплати своїм власникам облігацій.


кожного року, одна і та ж гра.. і не надоїло їм?
пониють постогнуть і знов піднімуть стелю боргу
вже було Н разів і ще буде М разів
greenozon
 
Повідомлень: 14593
З нами з: 01.06.14
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1371 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 22:52

США намерены конфисковать российские активы в пользу Украины
Об этом заявил (https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... iv-rf.html) руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс.
В конце декабря в утвержденный президентом США Джо Байденом закон о федеральном бюджете на 2023 год была включена инициатива, позволяющая изымать замороженные из-за санкций активы бизнесменов рф для их передачи Украине. Минюст должен будет перенаправлять эти средства Госдепартаменту, который будет распределять их Украине.
По словам Адамса, передача активов может состояться уже в ближайшие недели или месяцы.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8382
З нами з: 20.11.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 2759 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 23:00

  Игорь написав:Идут нашим путем: сначала яйца подорожали, теперь дефицит бюджета. Удержаться на плаву смогут только с внешней помощью. :)

Зроблять рокіровку з України під підвищення пенсійного віку та збільшення податкового навантаження.
Прораб
 
Повідомлень: 702
З нами з: 02.03.19
Подякував: 524 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 23:01

  edvardd написав:США намерены конфисковать российские активы в пользу Украины
Об этом заявил (https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... iv-rf.html) руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс.
В конце декабря в утвержденный президентом США Джо Байденом закон о федеральном бюджете на 2023 год была включена инициатива, позволяющая изымать замороженные из-за санкций активы бизнесменов рф для их передачи Украине. Минюст должен будет перенаправлять эти средства Госдепартаменту, который будет распределять их Украине.
По словам Адамса, передача активов может состояться уже в ближайшие недели или месяцы.

Обіцяти не означає одружуватися.
Як діти.
Прораб
 
Повідомлень: 702
З нами з: 02.03.19
Подякував: 524 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10255102561025710258
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3183, 3184, 3185
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31846 35435491
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 січ, 2023 21:58
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12613038
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22881361
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2192)
19.01.2023 23:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.