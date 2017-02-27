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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10256102571025810259

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 113
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
2
40,00-40,50
14%
16
40,50-41,00
30%
34
41,00-41,50
25%
28
41,50-42,00
11%
12
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
4%
5
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:12

Запорожье
40,38/40,50
43,10/43,35
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

4047 4042 4025 4032 результат за неделю
Ромасик
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