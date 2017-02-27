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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 січ, 2023 22:12
Идут нашим путем: сначала яйца подорожали, теперь дефицит бюджета. Удержаться на плаву смогут только с внешней помощью.
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Игорь
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Додано: Чет 19 січ, 2023 22:51
jump написав:
Як тільки уряд вичерпає свої надзвичайні заходи і закінчиться готівка, він не зможе випустити нові папери й оплатити свої рахунки. Уряд може оголосити дефолт за своїм боргом, якщо він не зможе здійснити необхідні виплати своїм власникам облігацій.
кожного року, одна і та ж гра.. і не надоїло їм?
пониють постогнуть і знов піднімуть стелю боргу
вже було Н разів і ще буде М разів
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Додано: Чет 19 січ, 2023 23:00
Игорь написав:
Идут нашим путем: сначала яйца подорожали, теперь дефицит бюджета. Удержаться на плаву смогут только с внешней помощью.
Зроблять рокіровку з України під підвищення пенсійного віку та збільшення податкового навантаження.
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:12
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:51
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 10:37
edvardd написав:
Запорожье
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:14
jump написав:
Сполучені Штати в четвер, 19 січня, досягли ліміту боргу в 31,4 трильйона доларів, це спонукало Міністерство фінансів розпочати застосування серії бухгалтерських кроків для того, аби країна не порушила ліміт запозичень.
Про це повідомляє The New York Times.
У листі до Конгресу міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що уряд почне використовувати так звані надзвичайні заходи, щоб запобігти перевищенню державою встановленого законом ліміту боргу, і попросила законодавців підвищити або призупинити обмеження, щоб уряд міг продовжувати виконувати свої фінансові зобов'язання.
"Період часу, протягом якого можуть тривати надзвичайні заходи, залежить від значної невизначеності, включаючи проблеми прогнозування платежів і надходжень уряду США протягом місяців в майбутньому. Я з повагою закликаю Конгрес діяти негайно, щоб захистити повну довіру та довіру Сполучених Штатів", – зазначила Єллен.
Видання пояснює, що досягнення межі боргу в 31,4 трильйона доларів стало результатом десятиліть зниження податків і збільшення державних витрат як республіканцями, так і демократами.
Однак в момент загострення прихильності та розділеного уряду це також є попередженням про закоренілі битви, які збираються домінувати у Вашингтоні, і це може закінчитися економічним шоком.
Нещодавно наділені повноваженнями республіканці в Палаті представників пообіцяли, що вони більше не підвищуватимуть ліміт запозичень, якщо президент Джо Байден не погодиться на різке скорочення федеральних витрат.
Байден заявив, що не буде обговорювати умови збільшення ліміту боргу, стверджуючи, що законодавці повинні скасувати обмеження без будь-яких умов для покриття витрат, дозволених попередніми Конгресами.
Представники казначейства підрахували, що заходи, які вони почали застосовувати в четвер, дозволять уряду продовжувати виплачувати федеральним працівникам, постачальникам медичної допомоги, інвесторам та іншим одержувачам федеральних грошей принаймні до початку червня.
Однак економісти попереджають, що країні загрожує фінансова криза та інші негайні економічні проблеми, якщо законодавці не підвищать ліміт до того, як Міністерство фінансів вичерпає свою можливість відтягувати цей час.
Межа боргу, яка також називається лімітом боргу, є обмеженням загальної суми грошей, яку федеральний уряд має право позичати через цінні папери казначейства США, такі як векселі та ощадні облігації, для виконання своїх фінансових зобов’язань.
Оскільки Сполучені Штати мають дефіцит бюджету, вони повинні позичати величезні суми грошей, щоб оплатити свої рахунки.
Як тільки уряд вичерпає свої надзвичайні заходи і закінчиться готівка, він не зможе випустити нові папери й оплатити свої рахунки. Уряд може оголосити дефолт за своїм боргом, якщо він не зможе здійснити необхідні виплати своїм власникам облігацій. Такий сценарій був би економічно руйнівним і міг би занурити світ у фінансову кризу, відзначають в NYT.
У них це регулярна подія..не щорічно але буває часто..
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:53
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
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43,10/43,35
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43,17/43,40
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edvardd
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 15:29
edvardd написав: edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
40,38/40,50
43,10/43,35
40,40/40,50
43,17/43,40
40,46/40,50
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Везёт вам. Наши барыги дороже 40,35 доллар не берут,
а евро 43,10 максимум...
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