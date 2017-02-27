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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:40
asti написав:
Везёт вам. Наши барыги дороже 40,35 доллар не берут,
а евро 43,10 максимум...
Это какая вавка в голове должна быть чтобы завидовать человеку из-за 11 копеек курсовой разницы, который при этом живет в городе куда долетают С-300 и даже некоторые РСЗО?
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amtrans
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:42
НБУ за тиждень на міжбанку продав понад 658 мільйонів доларів з резервів
Неділя, 15 січня 2023, 10:00 - Ігор Пилипів
За тиждень з 9 по 13 січня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 658,97 млн доларів і купив 6,45 млн доларів.
Про це свідчать дані НБУ.
Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 658,97 млн доларів. При цьому регулятор купив 6,45 млн доларів. Минулого тижня НБУ продав 682,56 млн доларів, а купив 7,85 млн доларів.
З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.
НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.
Водночас від початку 2023 року Нацбанк купив 14,3 млн доларів та продав 1,34 млрд доларів.
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Yuri_61
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:47
amtrans написав:
Это какая вавка в голове должна быть чтобы завидовать человеку из-за 11 копеек курсовой разницы, который при этом живет в городе куда долетают С-300 и даже некоторые РСЗО?
вавка не вавка, а в Харьков ему похоже из-за 11 копеек возвращаться точно сцыкотно)))*Відправлено з Чату
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Яша
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Додано: Суб 21 січ, 2023 00:01
Яша написав: amtrans написав:
Это какая вавка в голове должна быть чтобы завидовать человеку из-за 11 копеек курсовой разницы, который при этом живет в городе куда долетают С-300 и даже некоторые РСЗО?
вавка не вавка, а в Харьков ему похоже из-за 11 копеек возвращаться точно сцыкотно)))
Не пойму при чём тут Харьков, но в итоге сдал по 40,40
(с трудом и уговорами).
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asti
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Додано: Суб 21 січ, 2023 09:18
asti написав:
Не пойму при чём тут Харьков, но в итоге сдал по 40,40
(с трудом и уговорами).
Вы побольше гуляйте городом в поисках выгодных курсов. В Кропе как раз очень массово раздают пригласительные сейчас. Есть уникальный шанс познакомиться с Успихом в реале
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amtrans
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Додано: Суб 21 січ, 2023 12:58
amtrans написав: asti написав:
Не пойму при чём тут Харьков, но в итоге сдал по 40,40
(с трудом и уговорами).
Вы побольше гуляйте городом в поисках выгодных курсов. В Кропе как раз очень массово раздают пригласительные сейчас. Есть уникальный шанс познакомиться с Успихом в реале
Серьёзно?
Сколько хожу ни разу не был свидетелем подобной ситуации.
Но спасибо, впредь буду осторожнее))
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asti
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Додано: Суб 21 січ, 2023 13:42
Заметил, что в последние пару мес. курс в обменниках на выходных выше, чем в будние дни.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 21 січ, 2023 13:59
asti написав:
amtrans написав: asti написав:
Не пойму при чём тут Харьков, но в итоге сдал по 40,40
(с трудом и уговорами).
Вы побольше гуляйте городом в поисках выгодных курсов. В Кропе как раз очень массово раздают пригласительные сейчас. Есть уникальный шанс познакомиться с Успихом в реале
Серьёзно?
Сколько хожу ни разу не был свидетелем подобной ситуации.
Но спасибо, впредь буду осторожнее))
Та да, дядя воєнком висадить з каруселів. Хоча по тому як часто в тирнеті сидить і воює Успіх то ще не поганий випадок. Товариш на нулі з осколком в ногі (ще з літа) як сказав ,,живу сегодняшним днем,,. І йому не до конвертдепо...
PS 40,45/40,60
43,15/43,35
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alex lem
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