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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 січ, 2023 14:56
Запорожье
40,45/40,50
43,25/43,30
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edvardd
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Додано: Суб 21 січ, 2023 15:26
asti написав:
amtrans написав:
Вы побольше гуляйте городом в поисках выгодных курсов. В Кропе как раз очень массово раздают пригласительные сейчас. Есть уникальный шанс познакомиться с Успихом в реале
Серьёзно?
Сколько хожу ни разу не был свидетелем подобной ситуации.
Но спасибо, впредь буду осторожнее))
Біля метро ім. Бандери на Троєщині хватають всіх підряд з усіх боків.
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Ой+
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Додано: Суб 21 січ, 2023 16:18
Ой+ написав: asti написав:
amtrans написав:
Вы побольше гуляйте городом в поисках выгодных курсов. В Кропе как раз очень массово раздают пригласительные сейчас. Есть уникальный шанс познакомиться с Успихом в реале
Серьёзно?
Сколько хожу ни разу не был свидетелем подобной ситуации.
Но спасибо, впредь буду осторожнее))
Біля метро ім. Бандери на Троєщині хватають всіх підряд з усіх боків.
Доречі там курс найвищий
40,50/40,60
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Boundless
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Додано: Суб 21 січ, 2023 16:31
Boundless написав:
Ой+ написав:Біля метро ім. Бандери на Троєщині хватають всіх підряд з усіх боків.
Доречі там курс найвищий
40,50/40,60
Дякую, вдалося обміняти там 5 тис. у.о.
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fler
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Додано: Суб 21 січ, 2023 17:56
Metro cash and carry?
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Investor_K
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Додано: Суб 21 січ, 2023 18:35
Ой+ написав:
Біля метро ім. Бандери на Троєщині хватають всіх підряд з усіх боків.
Вдалий жарт. Сусіди по окопу десь під Бахмутом після двох тижнів учєбки оцінять гарантовано
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amtrans
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Додано: Суб 21 січ, 2023 19:57
Игорь Алексеевич написав:Заметил, что в последние пару мес. курс в обменниках на выходных выше, чем в будние дни.
По выходным нет притока с Клуба
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Ромасик
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Додано: Суб 21 січ, 2023 20:41
Ромасик написав:
Игорь Алексеевич написав:Заметил, что в последние пару мес. курс в обменниках на выходных выше, чем в будние дни.
По выходным нет притока с Клуба
То як віддавали ще ті соц пайки ,,50к,, по будням на сайтіг де постять обмінки і міняли бувало вискакували зальотні з об'явою ,,Продам 1300 долларів. НОВЫМИ.,, Мамкіни міняли, як прибиль то вже максимальну.
Клюбні долярчики.
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alex lem
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Ірина_, Модератор
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Vic
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