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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10257102581025910260

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 115
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
2
40,00-40,50
15%
17
40,50-41,00
30%
35
41,00-41,50
24%
28
41,50-42,00
10%
12
42,00-42,50
3%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
4%
5
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 14:56

Запорожье
40,45/40,50
43,25/43,30
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 15:26

  asti написав:
  amtrans написав:Вы побольше гуляйте городом в поисках выгодных курсов. В Кропе как раз очень массово раздают пригласительные сейчас. Есть уникальный шанс познакомиться с Успихом в реале :D

Серьёзно?
Сколько хожу ни разу не был свидетелем подобной ситуации.
Но спасибо, впредь буду осторожнее))

Біля метро ім. Бандери на Троєщині хватають всіх підряд з усіх боків.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 16:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ой+ написав:
  asti написав:
  amtrans написав:Вы побольше гуляйте городом в поисках выгодных курсов. В Кропе как раз очень массово раздают пригласительные сейчас. Есть уникальный шанс познакомиться с Успихом в реале :D

Серьёзно?
Сколько хожу ни разу не был свидетелем подобной ситуации.
Но спасибо, впредь буду осторожнее))

Біля метро ім. Бандери на Троєщині хватають всіх підряд з усіх боків.
Доречі там курс найвищий
40,50/40,60
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 16:31

  Boundless написав:
Ой+ написав:Біля метро ім. Бандери на Троєщині хватають всіх підряд з усіх боків.
Доречі там курс найвищий
40,50/40,60

Дякую, вдалося обміняти там 5 тис. у.о.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Metro cash and carry?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:35

  Ой+ написав:Біля метро ім. Бандери на Троєщині хватають всіх підряд з усіх боків.


Вдалий жарт. Сусіди по окопу десь під Бахмутом після двох тижнів учєбки оцінять гарантовано :mrgreen:
amtrans
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Игорь Алексеевич написав:Заметил, что в последние пару мес. курс в обменниках на выходных выше, чем в будние дни.
По выходным нет притока с Клуба
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:41

  Ромасик написав:
Игорь Алексеевич написав:Заметил, что в последние пару мес. курс в обменниках на выходных выше, чем в будние дни.
По выходным нет притока с Клуба

То як віддавали ще ті соц пайки ,,50к,, по будням на сайтіг де постять обмінки і міняли бувало вискакували зальотні з об'явою ,,Продам 1300 долларів. НОВЫМИ.,, Мамкіни міняли, як прибиль то вже максимальну. :D :mrgreen: Клюбні долярчики.
alex lem
 
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Запорожье
40,30/40,45
43,30/43,50
edvardd
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  #<1 ... 10257102581025910260
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