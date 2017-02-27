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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 січ, 2023 10:33
Yuri_61 написав:до кінця зими під 40 пірнемо на покупці долару
55 - 24.02
Зебра
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Додано: Нед 22 січ, 2023 10:36
Ромасик написав:
Yuri_61 написав:до кінця зими під 40 пірнемо на покупці долару
55 - 24.02
Зебра
Так "до конца зимы" - это не только 24.02 Можем завтра нырнуть, а потом всплывать до 55 и всё сбудется у всех
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Додано: Нед 22 січ, 2023 10:38
edvardd написав:
Запорожье
40,30/40,45
43,30/43,50
40,46/40,55
43,30/43,60
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Додано: Нед 22 січ, 2023 10:38
Yuri_61 написав:
до кінця зими під 40 пірнемо на покупці долару
Ага, пірнемо... Тільки не долар а гривня і не до кінця зими а вже скоро із такими новинами.
От зараз тільки яйця для ЗСУ по 170 грн доїмо і будемо на нові транші від західних партнерів чекати. Як думаєте, нададуть?
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Додано: Нед 22 січ, 2023 10:42
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
40,30/40,45
43,30/43,50
40,46/40,55
43,30/43,60
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Додано: Нед 22 січ, 2023 10:55
Yuri_61 написав:
Хто його на мібанку скуповує у таких шалених об'ємах?
Назвіть, будь ласка, найменування підприємств і організацій
і чому ці ж підприємства експортери не продають свою валютну виручку ?
Зайдiть в тему клЮба 100к. Та на першій сторінці є посилання на список 40+ "організацій" які щоденно купують доляр у НБУ в суттєвих обсягах. І валютної виручки щоб продавати вони просто не мають
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