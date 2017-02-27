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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10258102591026010261

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8 5 116
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
3
40,00-40,50
15%
17
40,50-41,00
30%
35
41,00-41,50
24%
28
41,50-42,00
10%
12
42,00-42,50
3%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
4%
5
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 10:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Yuri_61 написав:до кінця зими під 40 пірнемо на покупці долару
55 - 24.02
Зебра
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 10:36

  Ромасик написав:
Yuri_61 написав:до кінця зими під 40 пірнемо на покупці долару
55 - 24.02
Зебра

Так "до конца зимы" - это не только 24.02 Можем завтра нырнуть, а потом всплывать до 55 и всё сбудется у всех :D
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 10:38

  edvardd написав:Запорожье
40,30/40,45
43,30/43,50

40,46/40,55
43,30/43,60
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 10:38

  Yuri_61 написав:до кінця зими під 40 пірнемо на покупці долару


Ага, пірнемо... Тільки не долар а гривня і не до кінця зими а вже скоро із такими новинами.
От зараз тільки яйця для ЗСУ по 170 грн доїмо і будемо на нові транші від західних партнерів чекати. Як думаєте, нададуть?
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 10:42

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,30/40,45
43,30/43,50

40,46/40,55
43,30/43,60

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Investor_K
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  Yuri_61 написав:Хто його на мібанку скуповує у таких шалених об'ємах?
Назвіть, будь ласка, найменування підприємств і організацій
і чому ці ж підприємства експортери не продають свою валютну виручку ?

Зайдiть в тему клЮба 100к. Та на першій сторінці є посилання на список 40+ "організацій" які щоденно купують доляр у НБУ в суттєвих обсягах. І валютної виручки щоб продавати вони просто не мають
Alien
 
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