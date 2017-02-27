RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10258102591026010261

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8 5 119
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
3
40,00-40,50
15%
18
40,50-41,00
31%
37
41,00-41,50
24%
28
41,50-42,00
10%
12
42,00-42,50
3%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
4%
5
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 10:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Yuri_61 написав:до кінця зими під 40 пірнемо на покупці долару
55 - 24.02
Зебра
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5749
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1341 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 10:36

  Ромасик написав:
Yuri_61 написав:до кінця зими під 40 пірнемо на покупці долару
55 - 24.02
Зебра

Так "до конца зимы" - это не только 24.02 Можем завтра нырнуть, а потом всплывать до 55 и всё сбудется у всех :D
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2755
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 10:38

  edvardd написав:Запорожье
40,30/40,45
43,30/43,50

40,46/40,55
43,30/43,60
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8399
З нами з: 20.11.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 2765 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 10:38

  Yuri_61 написав:до кінця зими під 40 пірнемо на покупці долару


Ага, пірнемо... Тільки не долар а гривня і не до кінця зими а вже скоро із такими новинами.
От зараз тільки яйця для ЗСУ по 170 грн доїмо і будемо на нові транші від західних партнерів чекати. Як думаєте, нададуть?
amtrans
 
Повідомлень: 727
З нами з: 20.10.08
Подякував: 314 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 10:42

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,30/40,45
43,30/43,50

40,46/40,55
43,30/43,60

Поворот
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8371
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 10:55

  Yuri_61 написав:Хто його на мібанку скуповує у таких шалених об'ємах?
Назвіть, будь ласка, найменування підприємств і організацій
і чому ці ж підприємства експортери не продають свою валютну виручку ?

Зайдiть в тему клЮба 100к. Та на першій сторінці є посилання на список 40+ "організацій" які щоденно купують доляр у НБУ в суттєвих обсягах. І валютної виручки щоб продавати вони просто не мають
Alien
 
Повідомлень: 1213
З нами з: 12.01.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:43

  Yuri_61 написав:до кінця зими під 40 пірнемо на покупці долару
ну це, якщо НБУ не вирішить перестати спалювати ЗВР на підтримання курсу гривні.
І чому такий ажиотаж по долару не припиняється?
Хто його на мібанку скуповує у таких шалених об'ємах?
Назвіть, будь ласка, найменування підприємств і організацій
і чому ці ж підприємства експортери не продають свою валютну виручку ?
бо тоді б НБУ не спалював би свої ЗВР. і курс долара був би 35 зараз на ЧР.
І коли зазвичай експортери продають цю виручку протягом року?

думаю, що 40+, це нова реальність і ніякого пірнання не буде
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30520
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:44

  Ромасик написав:
Yuri_61 написав:до кінця зими під 40 пірнемо на покупці долару
55 - 24.02
Зебра

там помилка, правильно 40.55
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30520
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 09:01

Запорожье
40,40/40,55
43,35/43,70
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8399
З нами з: 20.11.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 2765 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 10:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

EURUSD:CUR
EUR-USD X-RATE
1.0913USD
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8371
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10258102591026010261
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3185, 3186, 3187
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31863 35439525
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 січ, 2023 23:36
IMPRINTER
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12614161
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22881885
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.