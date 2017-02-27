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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10259102601026110262

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8 5 120
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
3
40,00-40,50
16%
19
40,50-41,00
31%
37
41,00-41,50
23%
28
41,50-42,00
10%
12
42,00-42,50
3%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
4%
5
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 14:05

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе новый тендерный рефинанс не выдавался, плановых возвратов также не было. На неделе возвращали совсем по мелочи.
В итоге возврат тендерного рефинанса составил на 0.160 млрд. грн. (неделей ранее 1.355 млрд. грн.).
Суточный рефинанс на протяжении недели не выдавался.

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 26.406 млрд. грн. (неделей ранее 25.936 млрд. грн.)

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 26.566 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 27.291 млрд. грн)

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 402.231 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 524.233 млрд. грн. (неделей ранее 506.572 млрд. грн.) На этой неделе размещенных чудо-облигаций не было, и объемы неприкаянной гривны возобновили рост. Привлекательных для вложения активов не появилось.

Расходы казначейства превысили доходы на 41.069 млрд. грн. (неделей ранее 7.012 млрд. грн.) После двух недель умеренных расходов, на этой неделе расходы оказались повыше. Впрочем, выдающимися их назвать нельзя, до границы привычного диапазона далеко.

За неделю было инкассировано 1.436 млрд. грн. (неделей ранее 2.32 млрд. грн.) Это третья подряд неделя преобладание инкассации. Объем еще уменьшился. Есть ощущение, что мы успели привыкнуть к отключениям света, перестали паниковать и нашли приемлемый уровень наличных заначек.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 7,50;
Продал – 722,42.
Объем продажи немного больше, чем на предыдущей неделе, но ничего экстраординарного не произошло. Объемы клиентских заявок остались на прежнем уровне, далеком до предновогоднего. Какого-либо ажиотажа на рынке не наблюдается.

Неделя очень похожа на предыдущую.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 15:40

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............23.01.2023.........24.01.2023
дата розрахунку.............20.01.2023..........23.01.2023
Євро................................39,5581...............39,7519...+0.49%
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0871 (вчера 1.0818)

Индекс доллара DXY в 15-00 101.99 (вчера 102.33)
Ночью обновили очередной минимум.

НБУ опубликовал новость:
НБУ написав:Національний банк включив ТОВ “АТОМ ФІНАНС” (ЄДРПОУ 43757152) до Державного реєстру фінансових установ. Наразі зазначена установа ще не має ліцензій на надання фінансових послуг.

В масштабах финансовых рынков это событие вряд ли стоит внимания. Однако, если я не ошибаюсь, это первая новая финансовая компания со времени начала полномасштабной войны. Сам этот факт говорит о том, что экономика постепенно адаптируется.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 17:53

Сибарит

как думаете , через пару дней реально оф курс евро 40?
soups65d542
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 18:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Всім привіт

долар зараз купувати чи червня чекати?
Чи, імхо, червневого дна курсу долара марно чекати в 2023 році?
Мене насторожує оцей фіксований курс та великий попит на долар на МБ.
Виходить, що фіксований курс долара - це соціальний курс? (як при Л*** 200 баксів?)
тоді, якщо є така аналогія з 2014 - 2015 років, то можна тільки гадати, на скільки грн збільшиться курс долара на готівковому ринку, якщо НБУ "пустить гривню у вільне плавання".
Раніше ж, не було такого розриву між офіційним курсом долара та його курсом в банках та обмінках? Вже не пригадаю: в 2016 - 2021 роках?

тобто в мене питання залишається: зараз потроху купувати долар, чи на всю гривню у червні2023 року? Яка вірогідність, на вашу думку, що буде дно курсове по долару у червні, чи НБУ підвищить рівень фіксованого курсу долара у 2 чи 3 кварталах?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 23 січ, 2023 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 18:22

  Yuri_61 написав:Всім привіт

долар зараз купувати чи червня чекати?
Чи, імхо, червневого дна курсу долара марно чекати в 2023 році?
Мене насторожує оцей фіксований курс та великий попит на долар на МБ.
Виходить, що фіксований курс долара - це соціальний курс? (як при Л*** 200 баксів?)
тоді, якщо є така аналогія з 2014 - 2015 років, то можна тільки гадати, на скільки грн збільшиться курс долара на готівковому ринку, якщо НБУ "пустить гривню у вільне плавання".
Раніше ж, не було такого розриву між офіційним курсом долара та його курсом в банках та обмінках? Вже не пригадаю: в 2016 - 2021 роках?

Таку кількість запитань подолає лише Сибаріт. Можете йому на ютубі задати , якщо я усе правильно оозумію
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 18:25

  Investor_K написав:
  Yuri_61 написав:Всім привіт

долар зараз купувати чи червня чекати?
Чи, імхо, червневого дна курсу долара марно чекати в 2023 році?

Таку кількість запитань подолає лише Сибаріт. Можете йому на ютубі задати , якщо я усе правильно оозумію


як знайти його на ютюбі?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 19:02

  Сибарит написав:Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 524.233 млрд. грн. (неделей ранее 506.572 млрд. грн.) На этой неделе размещенных чудо-облигаций не было, и объемы неприкаянной гривны возобновили рост. Привлекательных для вложения активов не появилось.

Расходы казначейства превысили доходы на 41.069 млрд. грн. (неделей ранее 7.012 млрд. грн.) После двух недель умеренных расходов, на этой неделе расходы оказались повыше. Впрочем, выдающимися их назвать нельзя, до границы привычного диапазона далеко.

Не пам'ятаю як там у російській, а в українські мові у вашій фразі виділеній жирним я б використав вищий ступінь порівняння прикметника: "Привабливіших для вкладення активів не з'явилось".
Привабливіших ніж депосертифікати, звичайно.
Оскільки проблему поки що тільки почали вирішувати, то ліквідність банківської системи буде продовжувати рости, а ми будемо продовжувати спостерігати за цим процесом.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 19:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  soups65d542 написав:как думаете , через пару дней реально оф курс евро 40?

С вероятностью 50%
Кстати, динозавра, правда фанерного, я недавно на улице встретил :)

  Investor_K написав:Можете йому на ютубі задати , якщо я усе правильно оозумію

Все неправильно :)

  Yuri_61 написав:як знайти його на ютюбі?

Миссия невыполнима :)
В качестве ответа на все Ваши вопросы: дважды тебе не войти в одну и ту же реку (с)
Сибарит
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