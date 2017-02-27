Додано: Пон 23 січ, 2023 14:05

На прошедшей неделе новый тендерный рефинанс не выдавался, плановых возвратов также не было. На неделе возвращали совсем по мелочи.

В итоге возврат тендерного рефинанса составил на 0.160 млрд. грн. (неделей ранее 1.355 млрд. грн.).

Суточный рефинанс на протяжении недели не выдавался.



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 26.406 млрд. грн. (неделей ранее 25.936 млрд. грн.)



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 26.566 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 27.291 млрд. грн)



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 402.231 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 524.233 млрд. грн. (неделей ранее 506.572 млрд. грн.) На этой неделе размещенных чудо-облигаций не было, и объемы неприкаянной гривны возобновили рост. Привлекательных для вложения активов не появилось.



Расходы казначейства превысили доходы на 41.069 млрд. грн. (неделей ранее 7.012 млрд. грн.) После двух недель умеренных расходов, на этой неделе расходы оказались повыше. Впрочем, выдающимися их назвать нельзя, до границы привычного диапазона далеко.



За неделю было инкассировано 1.436 млрд. грн. (неделей ранее 2.32 млрд. грн.) Это третья подряд неделя преобладание инкассации. Объем еще уменьшился. Есть ощущение, что мы успели привыкнуть к отключениям света, перестали паниковать и нашли приемлемый уровень наличных заначек.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 7,50;

Продал – 722,42.

Объем продажи немного больше, чем на предыдущей неделе, но ничего экстраординарного не произошло. Объемы клиентских заявок остались на прежнем уровне, далеком до предновогоднего. Какого-либо ажиотажа на рынке не наблюдается.



Неделя очень похожа на предыдущую.