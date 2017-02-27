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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 січ, 2023 20:07
Yuri_61 написав:
і тоді курс в банках і на МБ не буде так відрізнятися
оце і є індикатор того, що курс фіксований занижений
Тогда зачем задаёте вопросы??? Купить или подождать точного ответа не у кого - НЕТ. Каждый решает самостоятельно для чего, когда и какая сумма ему нужна.
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