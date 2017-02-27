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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 січ, 2023 20:07
Yuri_61 написав:
і тоді курс в банках і на МБ не буде так відрізнятися
оце і є індикатор того, що курс фіксований занижений
Тогда зачем задаёте вопросы??? Купить или подождать точного ответа не у кого - НЕТ. Каждый решает самостоятельно для чего, когда и какая сумма ему нужна.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 21:34
Realist написав: Сибарит написав:
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 524.233
млрд. грн. (неделей ранее 506.572 млрд. грн.) На этой неделе размещенных чудо-облигаций не было, и объемы неприкаянной гривны возобновили рост. Привлекательных для вложения активов не появилось
.
Расходы казначейства превысили доходы на 41.069
млрд. грн. (неделей ранее 7.012 млрд. грн.) После двух недель умеренных расходов, на этой неделе расходы оказались повыше. Впрочем, выдающимися их назвать нельзя, до границы привычного диапазона далеко.
Не пам'ятаю як там у російській, а в українські мові у вашій фразі виділеній жирним я б використав вищий ступінь порівняння прикметника: "Привабливіш
их для вкладення активів не з'явилось".
Привабливіших ніж депосертифікати, звичайно.
Оскільки проблему поки що тільки почали вирішувати, то ліквідність банківської системи буде продовжувати рости, а ми будемо продовжувати спостерігати за цим процесом.
поява більш привабливих активів насправді не приведе до зменшення ліквідності банківської системи
збільшення ліквідності - це наслідок великого дефіциту бюджету, точніше, наслідок того, за рахунок чого цей дефіцит закривається. привабливі умови по депосертифікатам не призводять до зростання ліквідності БС.
до речі, цікаве питання, чи буде зростати ліквідність БС, якщо весь дефіцит буде фінансуватися за рахунок іноземних займів
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