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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10261102621026310264>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 126
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
17%
22
40,50-41,00
29%
37
41,00-41,50
22%
28
41,50-42,00
10%
12
42,00-42,50
3%
4
42,50-43,00
2%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
6
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 20:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:і тоді курс в банках і на МБ не буде так відрізнятися
оце і є індикатор того, що курс фіксований занижений
Тогда зачем задаёте вопросы??? Купить или подождать точного ответа не у кого - НЕТ. Каждый решает самостоятельно для чего, когда и какая сумма ему нужна.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 21:34

  Realist написав:
  Сибарит написав:Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 524.233 млрд. грн. (неделей ранее 506.572 млрд. грн.) На этой неделе размещенных чудо-облигаций не было, и объемы неприкаянной гривны возобновили рост. Привлекательных для вложения активов не появилось.

Расходы казначейства превысили доходы на 41.069 млрд. грн. (неделей ранее 7.012 млрд. грн.) После двух недель умеренных расходов, на этой неделе расходы оказались повыше. Впрочем, выдающимися их назвать нельзя, до границы привычного диапазона далеко.

Не пам'ятаю як там у російській, а в українські мові у вашій фразі виділеній жирним я б використав вищий ступінь порівняння прикметника: "Привабливіших для вкладення активів не з'явилось".
Привабливіших ніж депосертифікати, звичайно.
Оскільки проблему поки що тільки почали вирішувати, то ліквідність банківської системи буде продовжувати рости, а ми будемо продовжувати спостерігати за цим процесом.

поява більш привабливих активів насправді не приведе до зменшення ліквідності банківської системи ;)

збільшення ліквідності - це наслідок великого дефіциту бюджету, точніше, наслідок того, за рахунок чого цей дефіцит закривається. привабливі умови по депосертифікатам не призводять до зростання ліквідності БС.

до речі, цікаве питання, чи буде зростати ліквідність БС, якщо весь дефіцит буде фінансуватися за рахунок іноземних займів
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 22:16

  amtrans написав:От зараз тільки яйця для ЗСУ по 170 грн доїмо і будемо на нові транші від західних партнерів чекати. Як думаєте, нададуть?

170 грн за кг, а не за десяток як ви думаєте.
Партнери в курсі, так що все буде Ок!
kasikdarlics
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 08:31

  Shaman написав:поява більш привабливих активів насправді не приведе до зменшення ліквідності банківської системи ;)

збільшення ліквідності - це наслідок великого дефіциту бюджету, точніше, наслідок того, за рахунок чого цей дефіцит закривається. привабливі умови по депосертифікатам не призводять до зростання ліквідності БС.

до речі, цікаве питання, чи буде зростати ліквідність БС, якщо весь дефіцит буде фінансуватися за рахунок іноземних займів

Для росту банківської ліквідності не має значення чи це гроші позичені всередині країни через ОВДП чи подаровані або позичені із закордону. Під ці позики та ґранти все одно друкується гривня, яка через витрати бюджету все-одно в кінцевому випадку накопичується у банківській системі.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 09:49

  kasikdarlics написав:
  amtrans написав:От зараз тільки яйця для ЗСУ по 170 грн доїмо і будемо на нові транші від західних партнерів чекати. Як думаєте, нададуть?

170 грн за кг, а не за десяток як ви думаєте.
Партнери в курсі, так що все буде Ок!

І за кг дорогувато - це 16-17 шт курячих, от якби за метр яєць, тоді інша справа. Або 1 кг перепелиних. Банани по 91 грн/кг - як там індекс банана? Апельсини 82 грн/кг, картопля 22 грн/кг. Знайомтесь з цінами на https://zn.ua/ukr/economic-security/til ... ittja.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 10:58

Запорожье
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43,45/43,60
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 12:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Що це на міняйлі 40.40/41.28?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 13:59

  edvardd написав:Запорожье
40,50/40,55
43,45/43,60


немного сдвинулся с места
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 14:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Киев Виктория
$ 40.42/40.46
Дабы хоть как-нибудь разбавить тишину.
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 14:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:Банани по 91 грн/кг - як там індекс банана?

Все нормально с индексом банана - просто там тоже "помилка постачальника" - 91 грн это не кг а 10 штук.... :wink: :wink:
TUR
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