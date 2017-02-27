Сибарит написав:Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 524.233 млрд. грн. (неделей ранее 506.572 млрд. грн.) На этой неделе размещенных чудо-облигаций не было, и объемы неприкаянной гривны возобновили рост. Привлекательных для вложения активов не появилось.
Расходы казначейства превысили доходы на 41.069 млрд. грн. (неделей ранее 7.012 млрд. грн.) После двух недель умеренных расходов, на этой неделе расходы оказались повыше. Впрочем, выдающимися их назвать нельзя, до границы привычного диапазона далеко.
Не пам'ятаю як там у російській, а в українські мові у вашій фразі виділеній жирним я б використав вищий ступінь порівняння прикметника: "Привабливіших для вкладення активів не з'явилось". Привабливіших ніж депосертифікати, звичайно. Оскільки проблему поки що тільки почали вирішувати, то ліквідність банківської системи буде продовжувати рости, а ми будемо продовжувати спостерігати за цим процесом.
поява більш привабливих активів насправді не приведе до зменшення ліквідності банківської системи
збільшення ліквідності - це наслідок великого дефіциту бюджету, точніше, наслідок того, за рахунок чого цей дефіцит закривається. привабливі умови по депосертифікатам не призводять до зростання ліквідності БС.
до речі, цікаве питання, чи буде зростати ліквідність БС, якщо весь дефіцит буде фінансуватися за рахунок іноземних займів
Shaman написав:поява більш привабливих активів насправді не приведе до зменшення ліквідності банківської системи
збільшення ліквідності - це наслідок великого дефіциту бюджету, точніше, наслідок того, за рахунок чого цей дефіцит закривається. привабливі умови по депосертифікатам не призводять до зростання ліквідності БС.
до речі, цікаве питання, чи буде зростати ліквідність БС, якщо весь дефіцит буде фінансуватися за рахунок іноземних займів
Для росту банківської ліквідності не має значення чи це гроші позичені всередині країни через ОВДП чи подаровані або позичені із закордону. Під ці позики та ґранти все одно друкується гривня, яка через витрати бюджету все-одно в кінцевому випадку накопичується у банківській системі.