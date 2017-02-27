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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10261102621026310264

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 126
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
17%
22
40,50-41,00
29%
37
41,00-41,50
22%
28
41,50-42,00
10%
12
42,00-42,50
3%
4
42,50-43,00
2%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
6
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 14:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:"Привабливіших для вкладення активів не з'явилось".
Привабливіших ніж депосертифікати, звичайно.

Коммерческие кредиты обычно выдаются под более высокий процент, чем учетная ставка. Можно было бы обвинять НБУ в том, что именно высокая ставка вместе с сертификатами мешает кредитованию, но объемы свободной ликвидности были великоваты и до повышения ставки. Поэтому все же придется признать существование проблемы отсутствия достаточно надежных заемщиков. Это проблема немонетарного характера. Депосертификаты в этой ситуации спасают банки. Без них либо банки вообще останутся без источников дохода и начнут брать с нас плату за хранение денег, или рисковость портфелей окажется за гранью добра и зла.
  Игорь написав:Дабы хоть как-нибудь разбавить тишину.

Пустоту нельзя разбавить, ее можно только заполнить :)
Сибарит
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