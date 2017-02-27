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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 24 січ, 2023 14:58
Realist написав:
"Привабливіших для вкладення активів не з'явилось".
Привабливіших ніж депосертифікати, звичайно.
Коммерческие кредиты обычно выдаются под более высокий процент, чем учетная ставка. Можно было бы обвинять НБУ в том, что именно высокая ставка вместе с сертификатами мешает кредитованию, но объемы свободной ликвидности были великоваты и до повышения ставки. Поэтому все же придется признать существование проблемы отсутствия достаточно надежных заемщиков. Это проблема немонетарного характера. Депосертификаты в этой ситуации спасают банки. Без них либо банки вообще останутся без источников дохода и начнут брать с нас плату за хранение денег, или рисковость портфелей окажется за гранью добра и зла.
Игорь написав:
Дабы хоть как-нибудь разбавить тишину.
Пустоту нельзя разбавить, ее можно только заполнить
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