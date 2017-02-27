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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 24 січ, 2023 14:58
Realist написав:
"Привабливіших для вкладення активів не з'явилось".
Привабливіших ніж депосертифікати, звичайно.
Коммерческие кредиты обычно выдаются под более высокий процент, чем учетная ставка. Можно было бы обвинять НБУ в том, что именно высокая ставка вместе с сертификатами мешает кредитованию, но объемы свободной ликвидности были великоваты и до повышения ставки. Поэтому все же придется признать существование проблемы отсутствия достаточно надежных заемщиков. Это проблема немонетарного характера. Депосертификаты в этой ситуации спасают банки. Без них либо банки вообще останутся без источников дохода и начнут брать с нас плату за хранение денег, или рисковость портфелей окажется за гранью добра и зла.
Игорь написав:
Дабы хоть как-нибудь разбавить тишину.
Пустоту нельзя разбавить, ее можно только заполнить
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Додано: Вів 24 січ, 2023 15:56
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Додано: Вів 24 січ, 2023 16:19
Сибарит написав: Realist написав:
"Привабливіших для вкладення активів не з'явилось".
Привабливіших ніж депосертифікати, звичайно.
Коммерческие кредиты обычно выдаются под более высокий процент, чем учетная ставка. Можно было бы обвинять НБУ в том, что именно высокая ставка вместе с сертификатами мешает кредитованию, но объемы свободной ликвидности были великоваты и до повышения ставки. Поэтому все же придется признать существование проблемы отсутствия достаточно надежных заемщиков. Это проблема немонетарного характера. Депосертификаты в этой ситуации спасают банки. Без них либо банки вообще останутся без источников дохода и начнут брать с нас плату за хранение денег, или рисковость портфелей окажется за гранью добра и зла.
А я що? Я ж не проти. Тільки пишу, що з часом буде тільки гірше бо кількість грошей на коррахунках (депосертифікатах) буде зростати. В умовах війни, яка на мою думку буде тривати ЩЕ роки і в найближчий рік плавно перетвориться на ту війну яка була в 2016-2021 роках, надійних позичальників не прибуде на часовому відрізку як мінімум 1-1,5 роки. Відповідно вже зараз потрібно думати що ми будемо робити коли на коррахунках банків буде в районі 1 трлн. грн.
Сибарит написав: Игорь написав:
Дабы хоть как-нибудь разбавить тишину.
Пустоту нельзя разбавить, ее можно только заполнить
Пропоную заповнювати думками про те що ж зробить НБУ із обліковою ставкою.
Мій прогноз: 70% - залишать без змін. 20% зниження на 2-3% відсотки 10% зниження відразу на 5%. Підвищення облікової ставки - 0%
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Додано: Вів 24 січ, 2023 16:24
Тим часом обсяг вкладень фізичних осіб в ОВДП перетнув позначку в 32 млрд. грн., збільшившись з початку року на майже 1.9 млрд гривень. Темпи непогані і незабаром вкладення досягнуть 1 млрд. доларів США.
З початку року:
НБУ без змін
Банки + 13,662.06
Юридичні особи + 2,290.96
Територіальних громад + 666.72
Фiзичні особи + 1,870.74
Нерезиденти + 1,791.45
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Додано: Вів 24 січ, 2023 16:30
Банки продовжують луснути від грошей населення.
За грудень вклади в гривні вирісли на 35,9 млрд грн (6,4%) або на 138,868.9 млрд грн (30.4%) з початку року.
Кількість зайвих грошей в економіці зашкалює, тільки деокупація територій і перезапуск економіки зможе вирівняти ситуацію.
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Додано: Вів 24 січ, 2023 16:34
Сибарит написав:
Депосертификаты в этой ситуации спасают банки.
Та ок. Тільки депосертифікати під 23% при обліковій 25%, це занадто. А хіба депосертифікати під, умовно, 16-17% при обліковій 18-19% не "врятували" б банки"? Питання риторичне, звісно. Але 16%-17% по депосертифікатах стимулювало б банки купувати ОВДП на первинному ринку за такими ж ставками, а не жирувати в дуже складній ситуації. І такий рівень ставок мав би більше шансів запустити монетарну трансмісію, якої хоче НБУ.
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Додано: Вів 24 січ, 2023 16:38
Філ написав: Сибарит написав:
Депосертификаты в этой ситуации спасают банки.
Та ок. Тільки депосертифікати під 23% при обліковій 25%, це занадто. А хіба депосертифікати під, умовно, 16-17% при обліковій 18-19% не "врятували" б банки"? Питання риторичне, звісно. Але 16%-17% по депосертифікатах стимулювало б банки купувати ОВДП на первинному ринку за такими ж ставками, а не жирувати в дуже складній ситуації. І такий рівень ставок мав би більше шансів запустити монетарну трансмісію, якої хоче НБУ.
Я гадаю це така прихована схема порятунку банків. Велика частита активів обісценена, знищена або знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Кредитні ліміти загиблих людей теж не погасяться ніколи.
НБУ дозволяє банкам заробити надприбутки на різниці відсотків, які вони перерахують у резерви.
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Додано: Вів 24 січ, 2023 16:42
Яйця в кілограмах,
Цибуля - в літрах,
буряк - в амперах,
гречка - поштучно.
А що не так? )
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