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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10261102621026310264

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 126
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
17%
22
40,50-41,00
29%
37
41,00-41,50
22%
28
41,50-42,00
10%
12
42,00-42,50
3%
4
42,50-43,00
2%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
6
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 16:24

Тим часом обсяг вкладень фізичних осіб в ОВДП перетнув позначку в 32 млрд. грн., збільшившись з початку року на майже 1.9 млрд гривень. Темпи непогані і незабаром вкладення досягнуть 1 млрд. доларів США.

З початку року:
НБУ без змін
Банки + 13,662.06
Юридичні особи + 2,290.96
Територіальних громад + 666.72
Фiзичні особи + 1,870.74
Нерезиденти + 1,791.45
Vert
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 16:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Банки продовжують луснути від грошей населення.

За грудень вклади в гривні вирісли на 35,9 млрд грн (6,4%) або на 138,868.9 млрд грн (30.4%) з початку року.

Кількість зайвих грошей в економіці зашкалює, тільки деокупація територій і перезапуск економіки зможе вирівняти ситуацію.
Vert
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 16:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Депосертификаты в этой ситуации спасают банки.

Та ок. Тільки депосертифікати під 23% при обліковій 25%, це занадто. А хіба депосертифікати під, умовно, 16-17% при обліковій 18-19% не "врятували" б банки"? Питання риторичне, звісно. Але 16%-17% по депосертифікатах стимулювало б банки купувати ОВДП на первинному ринку за такими ж ставками, а не жирувати в дуже складній ситуації. І такий рівень ставок мав би більше шансів запустити монетарну трансмісію, якої хоче НБУ.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 16:38

  Філ написав:
  Сибарит написав:Депосертификаты в этой ситуации спасают банки.

Та ок. Тільки депосертифікати під 23% при обліковій 25%, це занадто. А хіба депосертифікати під, умовно, 16-17% при обліковій 18-19% не "врятували" б банки"? Питання риторичне, звісно. Але 16%-17% по депосертифікатах стимулювало б банки купувати ОВДП на первинному ринку за такими ж ставками, а не жирувати в дуже складній ситуації. І такий рівень ставок мав би більше шансів запустити монетарну трансмісію, якої хоче НБУ.


Я гадаю це така прихована схема порятунку банків. Велика частита активів обісценена, знищена або знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Кредитні ліміти загиблих людей теж не погасяться ніколи.

НБУ дозволяє банкам заробити надприбутки на різниці відсотків, які вони перерахують у резерви.
Vert
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 17:33

  Realist написав:Пропоную заповнювати думками про те що ж зробить НБУ із обліковою ставкою.
Мій прогноз: 70% - залишать без змін. 20% зниження на 2-3% відсотки 10% зниження відразу на 5%. Підвищення облікової ставки - 0%


100% - в январе не изменят ставку и официальный курс.
100% - в марте изменят официальный курс и 50% - изменят ставку в сторону снижения.
Более точно не скажу.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 17:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Realist написав:Пропоную заповнювати думками про те що ж зробить НБУ із обліковою ставкою.

Гаданням на картах таро?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 17:53

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............24.01.2023...........25.01.2023
дата розрахунку..............23.01.2023............24.01.2023
Євро.................................39,7519.................39,7226...-0.07%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0862 (вчера 1.0871)

Индекс доллара DXY в 15-00 102.13 (вчера 101.99)

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 24 січня 2023 року, до державного бюджету
залучено 13 224 788 323,56 грн.
Из них:
- до 05.07.2023 - 161 дн. - 13% - 472 885 000,00 грн (500 000 000 по номиналу);
- до 27.09.2023 - 245 дн. - 16% - 23 273 180,91 грн;
- до 14.02.2024 - 385 дн. - 18.5% - 1 512 787 268,92 грн;
- до 04.12.2024 - 679 дн. - 19.59% - 6 324 780 413,65 грн;
- до 21.05.2025 - 847 дн. - 19.75% - 4 891 062 460,08 грн.
Привлеченную сумму, учитывая отсутствие валютных бумаг, можно назвать вполне приличной. Волшебного выпуска, который можно учитывать в резервах, тоже не было.
Стоит отметить, что гребли не все подряд. По самому короткому выпуску был установлен лимит, заявок было в 1.5 раза больше. По остальным выпускам были отклоненные заявки с завышенным уровнем жадности.
Наибольший интерес вызвали 2 новых выпуска на долгие сроки.

  Філ написав:Але 16%-17% по депосертифікатах стимулювало б банки купувати ОВДП на первинному ринку за такими ж ставками, а не жирувати в дуже складній ситуації

1. Не так уж они и жируют. У них есть, что покрывать этими "сверхприбылями".
2. Чрезмерный рост количества облигаций в портфелях банков тоже нежелателен. Это не инвестфонды. Тут есть риски как для самих банков, так и для эмитента. Кроме того, при очевидной необходимости связать свободную ликвидность, большие сроки связывания в непрофильных активах нежелательны - можно получить через некоторое время дефицит, когда появится возможность кредитования.

  Vert написав:Я гадаю це така прихована схема порятунку банків.

Помилуйте, а что в этой схеме скрыто?
Вся информация доступна в открытых источниках и обновляется каждый день.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 18:03

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 18:23

  Искатель написав:
100% - в январе не изменят ставку и официальный курс.
100% - в марте изменят официальный курс и 50% - изменят ставку в сторону снижения.
Более точно не скажу.


на Вашу думку, на скільки піднімуть курс долара?
На підставі яких факторів Ви зробили такий категоричний прогноз?
Хоча б дуже коротко, прошу Вас.
Бо весь цей час ламаю собі голову, чи почекати травня - червня, чи не чекати і таритися готівковим доларом
Yuri_61
 
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