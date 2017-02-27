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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 січ, 2023 19:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 24 січ, 2023 19:06
А почему Вы думаете что поднимут а не опустят ? Вы же ближе к лету планировали тариться, значит должны опустить. Или получается что Вы "не в теме" ?
На таможенный пост заходит фура. инспектор ее открывает. В накладной написано-бытовая техника, в реале-оружие, наркотики и т.д. Таможенник в ахуе бежит к начальнику.... -Там фура с наркотой и оружием.
Начальник: - нормально все. Опечатывай. Ты в теме.
Таможенник фуру опечатал и отправил. Вечером заходит к начальнику в кабинет и видит, что тот пакует чемодан с баблом.
Начальник: - Ну вот. Дело сделали. Я пошел.
Таможенник:- А деньги? ты ж обещал...
Начальник: Я сказал, что ты в ТЕМЕ! НО НЕ В ДОЛЕ!!!!
Додано: Вів 24 січ, 2023 19:15
Додано: Вів 24 січ, 2023 19:34
Забули прогноз по "соціальному валютному депозиту", там будуть зміни?
Ваша думка?
Додано: Вів 24 січ, 2023 20:07
Re: Валютний ринок в контексті ДС
сколько лярдов Украине дают спонсоры в 2023г? 32?
этого хватит на пару месяцев. На МБ кушают в три горла доллары по 1 лярду каждую неделю, имхо. И кроме НБУ, походу, желающих продавать доллары нету, имхо!
Будьте людьми, скинте, плиз, линк (ссылочку) у кого на МБ такие аппетиты.
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