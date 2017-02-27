Додано: Вів 24 січ, 2023 19:06

Yuri_61 написав: Искатель написав:

100% - в январе не изменят ставку и официальный курс.

100% - в марте изменят официальный курс и 50% - изменят ставку в сторону снижения.

Более точно не скажу. 100% - в январе не изменят ставку и официальный курс.100% - в марте изменят официальный курс и 50% - изменят ставку в сторону снижения.Более точно не скажу.



на Вашу думку, на скільки піднімуть курс долара?

на Вашу думку, на скільки піднімуть курс долара?

А почему Вы думаете что поднимут а не опустят ? Вы же ближе к лету планировали тариться, значит должны опустить. Или получается что Вы "не в теме" ?На таможенный пост заходит фура. инспектор ее открывает. В накладной написано-бытовая техника, в реале-оружие, наркотики и т.д. Таможенник в ахуе бежит к начальнику.... -Там фура с наркотой и оружием.Начальник: - нормально все. Опечатывай. Ты в теме.Таможенник фуру опечатал и отправил. Вечером заходит к начальнику в кабинет и видит, что тот пакует чемодан с баблом.Начальник: - Ну вот. Дело сделали. Я пошел.Таможенник:- А деньги? ты ж обещал...Начальник: Я сказал, что ты в ТЕМЕ! НО НЕ В ДОЛЕ!!!!