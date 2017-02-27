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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10262102631026410265

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 126
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
17%
22
40,50-41,00
29%
37
41,00-41,50
22%
28
41,50-42,00
10%
12
42,00-42,50
3%
4
42,50-43,00
2%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
6
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 19:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:В умовах війни, яка на мою думку буде тривати ЩЕ роки

Ой, як добре що Ви тут ПОМИЛЯЄТЕСЬ :oops:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 19:06

  Yuri_61 написав:
  Искатель написав:
100% - в январе не изменят ставку и официальный курс.
100% - в марте изменят официальный курс и 50% - изменят ставку в сторону снижения.
Более точно не скажу.


на Вашу думку, на скільки піднімуть курс долара?

А почему Вы думаете что поднимут а не опустят ? Вы же ближе к лету планировали тариться, значит должны опустить. Или получается что Вы "не в теме" ?

На таможенный пост заходит фура. инспектор ее открывает. В накладной написано-бытовая техника, в реале-оружие, наркотики и т.д. Таможенник в ахуе бежит к начальнику.... -Там фура с наркотой и оружием.

Начальник: - нормально все. Опечатывай. Ты в теме.

Таможенник фуру опечатал и отправил. Вечером заходит к начальнику в кабинет и видит, что тот пакует чемодан с баблом.

Начальник: - Ну вот. Дело сделали. Я пошел.
Таможенник:- А деньги? ты ж обещал...
Начальник: Я сказал, что ты в ТЕМЕ! НО НЕ В ДОЛЕ!!!!
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 19:15

  Игорь написав:Киев Виктория
$ 40.42/40.46
Дабы хоть как-нибудь разбавить тишину.

Днепр , после обеда
40,45/40,60
43,50/43,75
и ни цента торгу ,
за синий хотят ещё дороже...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 19:34

  Искатель написав:
  Realist написав:Пропоную заповнювати думками про те що ж зробить НБУ із обліковою ставкою.
Мій прогноз: 70% - залишать без змін. 20% зниження на 2-3% відсотки 10% зниження відразу на 5%. Підвищення облікової ставки - 0%


100% - в январе не изменят ставку и официальный курс.
100% - в марте изменят официальный курс и 50% - изменят ставку в сторону снижения.
Более точно не скажу.

Забули прогноз по "соціальному валютному депозиту", там будуть зміни?
Ваша думка?
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 20:07

сколько лярдов Украине дают спонсоры в 2023г? 32?
этого хватит на пару месяцев. На МБ кушают в три горла доллары по 1 лярду каждую неделю, имхо. И кроме НБУ, походу, желающих продавать доллары нету, имхо!
Будьте людьми, скинте, плиз, линк (ссылочку) у кого на МБ такие аппетиты.

НБУ минулого місяця продав
на валютному ринку 3193,1 млн дол. США та викупив до резервів – 29,6 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти Національним банком у грудні підвищився до 3 163,5 млн дол. США.

Збільшення інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із сезонним чинником – активізацією бюджетних видатків наприкінці року. На валютний ринок також впливав високий попит бізнесу та населення на імпорт альтернативних джерел енергії та збільшення імпорту пального для їх роботи в умовах дефіциту електроенергії, спричиненого терористичними атаками росії на критичну інфраструктуру України.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnaro ... -2022-roku

від себе: це не тільки було у грудні 2022року таке!
це весь 2022 рік так відбувалося. Бувало по лярду длоларів за тиждень :shock: НБУ продавав на міжбанку

імхо потрібно гривні тримати лише на поїсти і за комуналку заплатити, на місяць, не більше тримати у гривні десь 10 тис грн на людину.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 24 січ, 2023 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 20:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

И тем не менее , по наличке , ни кто из месных хуру не дал внятнагА атвета?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 21:45

  Yuri_61 написав:сколько лярдов Украине дают спонсоры в 2023г? 32?
этого хватит на пару месяцев. На МБ кушают в три горла доллары по 1 лярду каждую неделю, имхо. И кроме НБУ, походу, желающих продавать доллары нету, имхо!
Будьте людьми, скинте, плиз, линк (ссылочку) у кого на МБ такие аппетиты.

НБУ минулого місяця продав
на валютному ринку 3193,1 млн дол. США та викупив до резервів – 29,6 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти Національним банком у грудні підвищився до 3 163,5 млн дол. США.

Збільшення інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із сезонним чинником – активізацією бюджетних видатків наприкінці року. На валютний ринок також впливав високий попит бізнесу та населення на імпорт альтернативних джерел енергії та збільшення імпорту пального для їх роботи в умовах дефіциту електроенергії, спричиненого терористичними атаками росії на критичну інфраструктуру України.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnaro ... -2022-roku

від себе: це не тільки було у грудні 2022року таке!
це весь 2022 рік так відбувалося. Бувало по лярду длоларів за тиждень :shock: НБУ продавав на міжбанку

імхо потрібно гривні тримати лише на поїсти і за комуналку заплатити, на місяць, не більше тримати у гривні десь 10 тис грн на людину.

ви самі пишете - НБУ продає в місяць 3 ярди дол.

тобто 36 ярдів дол на рік втримають ситуацію - в чому проблема?
Shaman
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