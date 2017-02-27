Realist написав:Пропоную заповнювати думками про те що ж зробить НБУ із обліковою ставкою. Мій прогноз: 70% - залишать без змін. 20% зниження на 2-3% відсотки 10% зниження відразу на 5%. Підвищення облікової ставки - 0%
100% - в январе не изменят ставку и официальный курс. 100% - в марте изменят официальный курс и 50% - изменят ставку в сторону снижения. Более точно не скажу.
Забули прогноз по "соціальному валютному депозиту", там будуть зміни? Ваша думка?
сколько лярдов Украине дают спонсоры в 2023г? 32? этого хватит на пару месяцев. На МБ кушают в три горла доллары по 1 лярду каждую неделю, имхо. И кроме НБУ, походу, желающих продавать доллары нету, имхо! Будьте людьми, скинте, плиз, линк (ссылочку) у кого на МБ такие аппетиты.
НБУ минулого місяця продав на валютному ринку 3193,1 млн дол. США та викупив до резервів – 29,6 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти Національним банком у грудні підвищився до 3 163,5 млн дол. США.
Збільшення інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із сезонним чинником – активізацією бюджетних видатків наприкінці року. На валютний ринок також впливав високий попит бізнесу та населення на імпорт альтернативних джерел енергії та збільшення імпорту пального для їх роботи в умовах дефіциту електроенергії, спричиненого терористичними атаками росії на критичну інфраструктуру України.
Yuri_61 написав:сколько лярдов Украине дают спонсоры в 2023г? 32? этого хватит на пару месяцев. На МБ кушают в три горла доллары по 1 лярду каждую неделю, имхо. И кроме НБУ, походу, желающих продавать доллары нету, имхо! Будьте людьми, скинте, плиз, линк (ссылочку) у кого на МБ такие аппетиты.
НБУ минулого місяця продав на валютному ринку 3193,1 млн дол. США та викупив до резервів – 29,6 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти Національним банком у грудні підвищився до 3 163,5 млн дол. США.
Збільшення інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із сезонним чинником – активізацією бюджетних видатків наприкінці року. На валютний ринок також впливав високий попит бізнесу та населення на імпорт альтернативних джерел енергії та збільшення імпорту пального для їх роботи в умовах дефіциту електроенергії, спричиненого терористичними атаками росії на критичну інфраструктуру України.