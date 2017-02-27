Realist написав:Пропоную заповнювати думками про те що ж зробить НБУ із обліковою ставкою. Мій прогноз: 70% - залишать без змін. 20% зниження на 2-3% відсотки 10% зниження відразу на 5%. Підвищення облікової ставки - 0%
100% - в январе не изменят ставку и официальный курс. 100% - в марте изменят официальный курс и 50% - изменят ставку в сторону снижения. Более точно не скажу.
Забули прогноз по "соціальному валютному депозиту", там будуть зміни? Ваша думка?
сколько лярдов Украине дают спонсоры в 2023г? 32? этого хватит на пару месяцев. На МБ кушают в три горла доллары по 1 лярду каждую неделю, имхо. И кроме НБУ, походу, желающих продавать доллары нету, имхо! Будьте людьми, скинте, плиз, линк (ссылочку) у кого на МБ такие аппетиты.
НБУ минулого місяця продав на валютному ринку 3193,1 млн дол. США та викупив до резервів – 29,6 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти Національним банком у грудні підвищився до 3 163,5 млн дол. США.
Збільшення інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із сезонним чинником – активізацією бюджетних видатків наприкінці року. На валютний ринок також впливав високий попит бізнесу та населення на імпорт альтернативних джерел енергії та збільшення імпорту пального для їх роботи в умовах дефіциту електроенергії, спричиненого терористичними атаками росії на критичну інфраструктуру України.
Yuri_61 написав:сколько лярдов Украине дают спонсоры в 2023г? 32? этого хватит на пару месяцев. На МБ кушают в три горла доллары по 1 лярду каждую неделю, имхо. И кроме НБУ, походу, желающих продавать доллары нету, имхо! Будьте людьми, скинте, плиз, линк (ссылочку) у кого на МБ такие аппетиты.
НБУ минулого місяця продав на валютному ринку 3193,1 млн дол. США та викупив до резервів – 29,6 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти Національним банком у грудні підвищився до 3 163,5 млн дол. США.
Збільшення інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із сезонним чинником – активізацією бюджетних видатків наприкінці року. На валютний ринок також впливав високий попит бізнесу та населення на імпорт альтернативних джерел енергії та збільшення імпорту пального для їх роботи в умовах дефіциту електроенергії, спричиненого терористичними атаками росії на критичну інфраструктуру України.
Shaman написав:поява більш привабливих активів насправді не приведе до зменшення ліквідності банківської системи
збільшення ліквідності - це наслідок великого дефіциту бюджету, точніше, наслідок того, за рахунок чого цей дефіцит закривається. привабливі умови по депосертифікатам не призводять до зростання ліквідності БС.
до речі, цікаве питання, чи буде зростати ліквідність БС, якщо весь дефіцит буде фінансуватися за рахунок іноземних займів
Для росту банківської ліквідності не має значення чи це гроші позичені всередині країни через ОВДП чи подаровані або позичені із закордону. Під ці позики та ґранти все одно друкується гривня, яка через витрати бюджету все-одно в кінцевому випадку накопичується у банківській системі.
ось тут ви помиляєтесь - під допомогу з-за кордону є емісія гривні, під гривневі ОВДП, якщо покупець не НБУ, - емісії немає
дуальний валютний курс, фактично запроваджений постановою НБУ в травні 2022 (для міжбанку та для платіжних карток) - має суттєвий викривлюючий ефект, оскільки на той момент комерційний курс долара складав близько 37 грн./долл.США, що на 26.5% більше за офіційний. Таким чином, під конфіскацію підпадає більше чверті валютної виручки. Це створює сильні стимули для її приховування від переведення в Україну, і, навіть, відмови від податкового резидентства України на користь країн з більшими податками, але без обмежень на отримання та використання іноземної валюти.
. Бенефіціарами виступають комерційні банки, які мають можливість купувати валюту на міжбанківському ринку за офіційним курсом (з відхиленням 1%), а продавати її клієнтам за комерційним, на чверть вищим. Таким чином, невелика кількість власників банків отримуватимуть величезну ренту за рахунок широких верств суспільства. Це є неприпустимим, надто в умовах повномасштабної війни.
5. Специфічні наслідки для ІТ та інших креативних галузей.