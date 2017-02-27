Ой, як добре що Ви тут ПОМИЛЯЄТЕСЬ
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 січ, 2023 19:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 24 січ, 2023 19:06
А почему Вы думаете что поднимут а не опустят ? Вы же ближе к лету планировали тариться, значит должны опустить. Или получается что Вы "не в теме" ?
На таможенный пост заходит фура. инспектор ее открывает. В накладной написано-бытовая техника, в реале-оружие, наркотики и т.д. Таможенник в ахуе бежит к начальнику.... -Там фура с наркотой и оружием.
Начальник: - нормально все. Опечатывай. Ты в теме.
Таможенник фуру опечатал и отправил. Вечером заходит к начальнику в кабинет и видит, что тот пакует чемодан с баблом.
Начальник: - Ну вот. Дело сделали. Я пошел.
Таможенник:- А деньги? ты ж обещал...
Начальник: Я сказал, что ты в ТЕМЕ! НО НЕ В ДОЛЕ!!!!
Додано: Вів 24 січ, 2023 19:15
Додано: Вів 24 січ, 2023 19:34
Забули прогноз по "соціальному валютному депозиту", там будуть зміни?
Ваша думка?
Додано: Вів 24 січ, 2023 20:07
сколько лярдов Украине дают спонсоры в 2023г? 32?
этого хватит на пару месяцев. На МБ кушают в три горла доллары по 1 лярду каждую неделю, имхо. И кроме НБУ, походу, желающих продавать доллары нету, имхо!
Будьте людьми, скинте, плиз, линк (ссылочку) у кого на МБ такие аппетиты.
НБУ минулого місяця продав
на валютному ринку 3193,1 млн дол. США та викупив до резервів – 29,6 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти Національним банком у грудні підвищився до 3 163,5 млн дол. США.
Збільшення інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із сезонним чинником – активізацією бюджетних видатків наприкінці року. На валютний ринок також впливав високий попит бізнесу та населення на імпорт альтернативних джерел енергії та збільшення імпорту пального для їх роботи в умовах дефіциту електроенергії, спричиненого терористичними атаками росії на критичну інфраструктуру України.
По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).
від себе: це не тільки було у грудні 2022року таке!
це весь 2022 рік так відбувалося. Бувало по лярду длоларів за тиждень НБУ продавав на міжбанку
імхо потрібно гривні тримати лише на поїсти і за комуналку заплатити, на місяць, не більше тримати у гривні десь 10 тис грн на людину.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 24 січ, 2023 21:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 січ, 2023 20:40
Re: Валютний ринок в контексті ДС
И тем не менее , по наличке , ни кто из месных хуру не дал внятнагА атвета?
Додано: Вів 24 січ, 2023 21:45
ви самі пишете - НБУ продає в місяць 3 ярди дол.
тобто 36 ярдів дол на рік втримають ситуацію - в чому проблема?
Додано: Вів 24 січ, 2023 21:48
ось тут ви помиляєтесь - під допомогу з-за кордону є емісія гривні, під гривневі ОВДП, якщо покупець не НБУ, - емісії немає
Додано: Вів 24 січ, 2023 21:56
Re: Валютний ринок в контексті ДС
дуальний валютний курс, фактично запроваджений постановою НБУ в травні 2022 (для міжбанку та для платіжних карток) - має суттєвий викривлюючий ефект, оскільки на той момент комерційний курс долара складав близько 37 грн./долл.США, що на 26.5% більше за офіційний. Таким чином, під конфіскацію підпадає більше чверті валютної виручки. Це створює сильні стимули для її приховування від переведення в Україну, і, навіть, відмови від податкового резидентства України на користь країн з більшими податками, але без обмежень на отримання та використання іноземної валюти.
. Бенефіціарами виступають комерційні банки, які мають можливість купувати валюту на міжбанківському ринку за офіційним курсом (з відхиленням 1%), а продавати її клієнтам за комерційним, на чверть вищим. Таким чином, невелика кількість власників банків отримуватимуть величезну ренту за рахунок широких верств суспільства. Це є неприпустимим, надто в умовах повномасштабної війни.
5. Специфічні наслідки для ІТ та інших креативних галузей.
Додано: Вів 24 січ, 2023 23:25
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А зачем его опускать?
Я вовсе не пойму откуда взялась догма, что западных кредиторов/спонсоров колышет судьба деполюдей. Что будут аж до копейки держать курс гривны для них.
А без кредиторов, к текущему курсу можно смело добавить нолик - смотрите на сальдo МБ: $1 проданный к $100 купленным.
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