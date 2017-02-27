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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10263102641026510266

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 126
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
17%
22
40,50-41,00
29%
37
41,00-41,50
22%
28
41,50-42,00
10%
12
42,00-42,50
3%
4
42,50-43,00
2%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
6
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 01:27

  Moneta написав:
  Игорь написав:А почему Вы думаете что поднимут а не опустят ?

А зачем его опускать?

Я не говорил что нужно опускать, а лишь спросил у Yuri_61 почему он решил что поднимут, если Искатель написал ИЗМЕНЯТ. Ведь изменят это может означать как поднимут так и опустят. Здесь уже скорее идет обработка читателя и навязывание ему крайней необходимости каких-то действий, в частности поднятия курса.

Я вовсе не пойму откуда взялась догма, что западных кредиторов/спонсоров колышет судьба деполюдей. Что будут аж до копейки держать курс гривны для них.

Я вообще первый раз о такой "догме" слышу, что западные кредиторы держат курс гривны. Про помощь от них слышал, но чтобы курс держали ... Это ж по-моему НБУ, не ?

А без кредиторов, к текущему курсу можно смело добавить нолик - смотрите на сальдo МБ: $1 проданный к $100 купленным.

Нолик говорите, то есть 400 ? Там все немного сложнее чем сальдо. Покупают насколько я знаю импортеры. А для них желательна гривна покрепче, чтобы побольше валюты купить и соответсвенно быстрее насытить рынок воюющей страны необходимым импортом. А "недобитые экспортеры" притаившиеся, ну что же, можно нагнуть в очередной раз обязательной продажей, но не большой, им сейчас тяжело, да впрочем как и всегда, бедняги еле сводят концы с концами.

Вы к кому относитесь ? А, забыл, Вы ж просто потроллить

захожу и туда и сюда, еще и на минфине люблю потроллить соросят, особенно в новостях про "будет дорожать" :)

на ветке ДС такое ощущение, что пенсы одни, перекладывают последнюю тысячу из кармана в карман. заходил только ради метров типа харьков_вал, а сейчас там и читать некого, Вам так не кажется? У Вас на ресурсе поделовитее как-то :)
Игорь
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