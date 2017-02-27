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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 25 січ, 2023 01:27
Moneta написав: Игорь написав:
А почему Вы думаете что поднимут а не опустят ?
А зачем его опускать?
Я не говорил что нужно опускать, а лишь спросил у Yuri_61
почему он решил что поднимут, если Искатель
написал ИЗМЕНЯТ. Ведь изменят это может означать как поднимут так и опустят. Здесь уже скорее идет обработка читателя и навязывание ему крайней необходимости каких-то действий, в частности поднятия курса.
Я вовсе не пойму откуда взялась догма, что западных кредиторов/спонсоров колышет судьба деполюдей. Что будут аж до копейки держать курс гривны для них.
Я вообще первый раз о такой "догме" слышу, что западные кредиторы держат курс гривны. Про помощь от них слышал, но чтобы курс держали ... Это ж по-моему НБУ, не ?
А без кредиторов, к текущему курсу можно смело добавить нолик - смотрите на сальдo МБ: $1 проданный к $100 купленным.
Нолик говорите, то есть 400 ? Там все немного сложнее чем сальдо. Покупают насколько я знаю импортеры. А для них желательна гривна покрепче, чтобы побольше валюты купить и соответсвенно быстрее насытить рынок воюющей страны необходимым импортом. А "недобитые экспортеры" притаившиеся, ну что же, можно нагнуть в очередной раз обязательной продажей, но не большой, им сейчас тяжело, да впрочем как и всегда, бедняги еле сводят концы с концами.
Вы к кому относитесь ? А, забыл, Вы ж просто потроллить
захожу и туда и сюда, еще и на минфине люблю потроллить соросят, особенно в новостях про "будет дорожать"
на ветке ДС такое ощущение, что пенсы одни, перекладывают последнюю тысячу из кармана в карман. заходил только ради метров типа харьков_вал, а сейчас там и читать некого, Вам так не кажется? У Вас на ресурсе поделовитее как-то
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Додано: Сер 25 січ, 2023 07:44
Shaman написав:
ось тут ви помиляєтесь - під допомогу з-за кордону є емісія гривні, під гривневі ОВДП, якщо покупець не НБУ, - емісії немає
Поясніть будь ласка, в чому я помиляюсь? Ви ж запитували про ліквідність банківської системи. Вірно?
Shaman написав:
до речі, цікаве питання, чи буде зростати ліквідність БС, якщо весь дефіцит буде фінансуватися за рахунок іноземних займів
От я і пишу, що яке б не було походження гривні, вона після витрат казначейства на оплату товарів, послуг та зарплат все одно осідає у банках на коррахунках (мінус те, що повертається закордон на оплату товарів та послуг). А оскільки кредитування як такого не має, тому так, ліквідність буде зростати в будь якому із випадків. Тому і пишу, що без суттєвих змін цифра в 1 трлн. грн на коррахунках не виглядає фантастичною. Половина вже є.
АПД: Я не експерт, а просто учасник форуму і та так розумію дану ситуацію. Тому можу помилятись і буду вдячний якщо хтось пояснить де я помиляюсь.
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