RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10263102641026510266

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 126
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
17%
22
40,50-41,00
29%
37
41,00-41,50
22%
28
41,50-42,00
10%
12
42,00-42,50
3%
4
42,50-43,00
2%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
6
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 01:27

  Moneta написав:
  Игорь написав:А почему Вы думаете что поднимут а не опустят ?

А зачем его опускать?

Я не говорил что нужно опускать, а лишь спросил у Yuri_61 почему он решил что поднимут, если Искатель написал ИЗМЕНЯТ. Ведь изменят это может означать как поднимут так и опустят. Здесь уже скорее идет обработка читателя и навязывание ему крайней необходимости каких-то действий, в частности поднятия курса.

Я вовсе не пойму откуда взялась догма, что западных кредиторов/спонсоров колышет судьба деполюдей. Что будут аж до копейки держать курс гривны для них.

Я вообще первый раз о такой "догме" слышу, что западные кредиторы держат курс гривны. Про помощь от них слышал, но чтобы курс держали ... Это ж по-моему НБУ, не ?

А без кредиторов, к текущему курсу можно смело добавить нолик - смотрите на сальдo МБ: $1 проданный к $100 купленным.

Нолик говорите, то есть 400 ? Там все немного сложнее чем сальдо. Покупают насколько я знаю импортеры. А для них желательна гривна покрепче, чтобы побольше валюты купить и соответсвенно быстрее насытить рынок воюющей страны необходимым импортом. А "недобитые экспортеры" притаившиеся, ну что же, можно нагнуть в очередной раз обязательной продажей, но не большой, им сейчас тяжело, да впрочем как и всегда, бедняги еле сводят концы с концами.

Вы к кому относитесь ? А, забыл, Вы ж просто потроллить

захожу и туда и сюда, еще и на минфине люблю потроллить соросят, особенно в новостях про "будет дорожать" :)

на ветке ДС такое ощущение, что пенсы одни, перекладывают последнюю тысячу из кармана в карман. заходил только ради метров типа харьков_вал, а сейчас там и читать некого, Вам так не кажется? У Вас на ресурсе поделовитее как-то :)
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 851
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5259 раз.
Подякували: 964 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 07:44

  Shaman написав:ось тут ви помиляєтесь - під допомогу з-за кордону є емісія гривні, під гривневі ОВДП, якщо покупець не НБУ, - емісії немає

Поясніть будь ласка, в чому я помиляюсь? Ви ж запитували про ліквідність банківської системи. Вірно?
  Shaman написав:до речі, цікаве питання, чи буде зростати ліквідність БС, якщо весь дефіцит буде фінансуватися за рахунок іноземних займів

От я і пишу, що яке б не було походження гривні, вона після витрат казначейства на оплату товарів, послуг та зарплат все одно осідає у банках на коррахунках (мінус те, що повертається закордон на оплату товарів та послуг). А оскільки кредитування як такого не має, тому так, ліквідність буде зростати в будь якому із випадків. Тому і пишу, що без суттєвих змін цифра в 1 трлн. грн на коррахунках не виглядає фантастичною. Половина вже є.
АПД: Я не експерт, а просто учасник форуму і та так розумію дану ситуацію. Тому можу помилятись і буду вдячний якщо хтось пояснить де я помиляюсь.
Realist
 
Повідомлень: 1496
З нами з: 23.01.09
Подякував: 2322 раз.
Подякували: 1784 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 10:15

  Игорь написав:
Я вовсе не пойму откуда взялась догма, что западных кредиторов/спонсоров колышет судьба деполюдей. Что будут аж до копейки держать курс гривны для них.

Я вообще первый раз о такой "догме" слышу, что западные кредиторы держат курс гривны. Про помощь от них слышал, но чтобы курс держали ... Это ж по-моему НБУ, не ?

Тут интереснее не кто держит, а для чего.
Почему-то многие уверены, что задача государства состоит или в защите их заначки, или в том, чтобы ее отобрать. Вопросы м-и-р-о-в-о-й---р-е-в-о-л-ю-ц-и-и экономики не рассматриваются вообще. Теперь просто вышли на новый уровень, отнеся интересы своего кармана к мировой экономике :)

ЗЫ Я не удивлюсь, если изменение официального курса будет заключаться не в росте или снижении, а в переходе привязки от доллара к евро.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6787
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5688 раз.
Подякували: 18125 раз.
 
Профіль
75
38
33
2
  #<1 ... 10263102641026510266
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 169, 170, 171
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1705 12621060
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 січ, 2023 09:53
BIGor
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3185, 3186, 3187
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31868 35447294
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 січ, 2023 12:36
IMPRINTER
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22882199
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.