Додано: Сер 25 січ, 2023 11:11

alex_dvornichenko написав: Курс будут держать, деньги давать, оружие давать. Мы под шефством большого брата, который хочет наказать агрессора. Курс будут держать, деньги давать, оружие давать. Мы под шефством большого брата, который хочет наказать агрессора.

Так, ми трохи більше ніж на 100% залежимо від західних партнерів. Але:1. Спочатку, Курс будуть тримати «розумний», відповідно до стану економіки. Тобто прогнозовано змінювати, враховуючи інфляцію і т.д. Раз на рік, наприклад, мінімум -10% в цьому році гадаю буде точно.2. Якщо/коли виграємо війну, гривню знизять майже до ринкового рівня… Чому? Бо так вигідніше буде інвестувати в наші активи/розвиток нашої економіки.3. Якщо програємо/посваримось… буде неконтрольова жопа.На 2 та 3 пункт впливають багато факторів, від бойових дій, до виборів в США, ЄС, а також якість контролю за контрабандою нафтопродуктів, швидкість відновлення виробництва зброї у наших партнерів. Та ще купа факторів…Але перший пункт, у цьому році, від цих факторів не залежить.P.S. Я теж не експерт. Це просто логіка.P.S.S. В межах цієї теми форуму цікаво якраз коли саме змінять курс. Та найцікавіше питання - чи буде перед цим «просадка» курсу «для своїх» (2-3%), щоб встигнути конвертнутись. Очікував її після нового року… але помилився і поки силжу в гривні, в мінусі на більше ніж 10000 грн.Спостерігаємо далі.