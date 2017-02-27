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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10264102651026610267>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 127
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
18%
23
40,50-41,00
29%
37
41,00-41,50
22%
28
41,50-42,00
9%
12
42,00-42,50
3%
4
42,50-43,00
2%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
6
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 01:27

  Moneta написав:
  Игорь написав:А почему Вы думаете что поднимут а не опустят ?

А зачем его опускать?

Я не говорил что нужно опускать, а лишь спросил у Yuri_61 почему он решил что поднимут, если Искатель написал ИЗМЕНЯТ. Ведь изменят это может означать как поднимут так и опустят. Здесь уже скорее идет обработка читателя и навязывание ему крайней необходимости каких-то действий, в частности поднятия курса.

Я вовсе не пойму откуда взялась догма, что западных кредиторов/спонсоров колышет судьба деполюдей. Что будут аж до копейки держать курс гривны для них.

Я вообще первый раз о такой "догме" слышу, что западные кредиторы держат курс гривны. Про помощь от них слышал, но чтобы курс держали ... Это ж по-моему НБУ, не ?

А без кредиторов, к текущему курсу можно смело добавить нолик - смотрите на сальдo МБ: $1 проданный к $100 купленным.

Нолик говорите, то есть 400 ? Там все немного сложнее чем сальдо. Покупают насколько я знаю импортеры. А для них желательна гривна покрепче, чтобы побольше валюты купить и соответсвенно быстрее насытить рынок воюющей страны необходимым импортом. А "недобитые экспортеры" притаившиеся, ну что же, можно нагнуть в очередной раз обязательной продажей, но не большой, им сейчас тяжело, да впрочем как и всегда, бедняги еле сводят концы с концами.

Вы к кому относитесь ? А, забыл, Вы ж просто потроллить

захожу и туда и сюда, еще и на минфине люблю потроллить соросят, особенно в новостях про "будет дорожать" :)

на ветке ДС такое ощущение, что пенсы одни, перекладывают последнюю тысячу из кармана в карман. заходил только ради метров типа харьков_вал, а сейчас там и читать некого, Вам так не кажется? У Вас на ресурсе поделовитее как-то :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 07:44

  Shaman написав:ось тут ви помиляєтесь - під допомогу з-за кордону є емісія гривні, під гривневі ОВДП, якщо покупець не НБУ, - емісії немає

Поясніть будь ласка, в чому я помиляюсь? Ви ж запитували про ліквідність банківської системи. Вірно?
  Shaman написав:до речі, цікаве питання, чи буде зростати ліквідність БС, якщо весь дефіцит буде фінансуватися за рахунок іноземних займів

От я і пишу, що яке б не було походження гривні, вона після витрат казначейства на оплату товарів, послуг та зарплат все одно осідає у банках на коррахунках (мінус те, що повертається закордон на оплату товарів та послуг). А оскільки кредитування як такого не має, тому так, ліквідність буде зростати в будь якому із випадків. Тому і пишу, що без суттєвих змін цифра в 1 трлн. грн на коррахунках не виглядає фантастичною. Половина вже є.
АПД: Я не експерт, а просто учасник форуму і та так розумію дану ситуацію. Тому можу помилятись і буду вдячний якщо хтось пояснить де я помиляюсь.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 10:15

  Игорь написав:
Я вовсе не пойму откуда взялась догма, что западных кредиторов/спонсоров колышет судьба деполюдей. Что будут аж до копейки держать курс гривны для них.

Я вообще первый раз о такой "догме" слышу, что западные кредиторы держат курс гривны. Про помощь от них слышал, но чтобы курс держали ... Это ж по-моему НБУ, не ?

Тут интереснее не кто держит, а для чего.
Почему-то многие уверены, что задача государства состоит или в защите их заначки, или в том, чтобы ее отобрать. Вопросы м-и-р-о-в-о-й---р-е-в-о-л-ю-ц-и-и экономики не рассматриваются вообще. Теперь просто вышли на новый уровень, отнеся интересы своего кармана к мировой экономике :)

ЗЫ Я не удивлюсь, если изменение официального курса будет заключаться не в росте или снижении, а в переходе привязки от доллара к евро.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 10:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Курс будут держать, деньги давать, оружие давать. Мы под шефством большого брата, который хочет наказать агрессора.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 11:11

  alex_dvornichenko написав:Курс будут держать, деньги давать, оружие давать. Мы под шефством большого брата, который хочет наказать агрессора.

Так, ми трохи більше ніж на 100% залежимо від західних партнерів. Але:
1. Спочатку, Курс будуть тримати «розумний», відповідно до стану економіки. Тобто прогнозовано змінювати, враховуючи інфляцію і т.д. Раз на рік, наприклад, мінімум -10% в цьому році гадаю буде точно.
2. Якщо/коли виграємо війну, гривню знизять майже до ринкового рівня… Чому? Бо так вигідніше буде інвестувати в наші активи/розвиток нашої економіки.
3. Якщо програємо/посваримось… буде неконтрольова жопа.

На 2 та 3 пункт впливають багато факторів, від бойових дій, до виборів в США, ЄС, а також якість контролю за контрабандою нафтопродуктів, швидкість відновлення виробництва зброї у наших партнерів. Та ще купа факторів…
Але перший пункт, у цьому році, від цих факторів не залежить.
P.S. Я теж не експерт. Це просто логіка.
P.S.S. В межах цієї теми форуму цікаво якраз коли саме змінять курс. Та найцікавіше питання - чи буде перед цим «просадка» курсу «для своїх» (2-3%), щоб встигнути конвертнутись. Очікував її після нового року… але помилився і поки силжу в гривні, в мінусі на більше ніж 10000 грн.
Спостерігаємо далі.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 11:56

  alex_dvornichenko написав:Курс будут держать, деньги давать, оружие давать. Мы под шефством большого брата, который хочет наказать агрессора.


У "большого брата" на носу выборы и с каждым новым яичным скандалом от избирателей будет все больше вопросов куда и главное зачем идут колоссальные средства налогоплательщиков.
amtrans
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:17

  amtrans написав:У "большого брата" на носу выборы и с каждым новым яичным скандалом от избирателей будет все больше вопросов куда и главное зачем идут колоссальные средства налогоплательщиков.

27,5 мільярдів доларів - це загальна військова допомога Україні на сьогоднішній день, як грошима, так і обладнанням.
$27,5 млрд = 3,2% річного оборонного бюджету США.
$27,5 млрд = $3,5 на тиждень з кожного платника податків США.
Отже, як платник податків США, ти сплачуєш $3,5 на тиждень або $14 на місяць.
Весь військовий бюджет США спрямований на протидію лише 2 країнам: Росії та Китаю. Росія сьогодні набагато небезпечніша.
Тож за ціну підписки на Netflix США протидіють головній загрозі для себе, своїх платників податків і всього світу.
Звучить як хороша угода, чи не так?
Алексей Тимофеев (с)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:28

Запорожье
40,40/40,55
43,50/43,60
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:31

Amat
Если сильно жмёт вступите в клуб 100, движуха по курсу НБУ, возможна 16 марта, до этого можно сидеть спокойно, дно по евро где то в конце февраля...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:44

Ну шо народ маємо таку картину що 40.40 на ринку це дно, хоча особисто мав надію що спустимся хоча б на 40.20

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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