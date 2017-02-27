Игорь написав:А почему Вы думаете что поднимут а не опустят ?
А зачем его опускать?
Я не говорил что нужно опускать, а лишь спросил у Yuri_61 почему он решил что поднимут, если Искатель написал ИЗМЕНЯТ. Ведь изменят это может означать как поднимут так и опустят. Здесь уже скорее идет обработка читателя и навязывание ему крайней необходимости каких-то действий, в частности поднятия курса.
Я вовсе не пойму откуда взялась догма, что западных кредиторов/спонсоров колышет судьба деполюдей. Что будут аж до копейки держать курс гривны для них.
Я вообще первый раз о такой "догме" слышу, что западные кредиторы держат курс гривны. Про помощь от них слышал, но чтобы курс держали ... Это ж по-моему НБУ, не ?
А без кредиторов, к текущему курсу можно смело добавить нолик - смотрите на сальдo МБ: $1 проданный к $100 купленным.
Нолик говорите, то есть 400 ? Там все немного сложнее чем сальдо. Покупают насколько я знаю импортеры. А для них желательна гривна покрепче, чтобы побольше валюты купить и соответсвенно быстрее насытить рынок воюющей страны необходимым импортом. А "недобитые экспортеры" притаившиеся, ну что же, можно нагнуть в очередной раз обязательной продажей, но не большой, им сейчас тяжело, да впрочем как и всегда, бедняги еле сводят концы с концами.
Вы к кому относитесь ? А, забыл, Вы ж просто потроллить
захожу и туда и сюда, еще и на минфине люблю потроллить соросят, особенно в новостях про "будет дорожать"
на ветке ДС такое ощущение, что пенсы одни, перекладывают последнюю тысячу из кармана в карман. заходил только ради метров типа харьков_вал, а сейчас там и читать некого, Вам так не кажется? У Вас на ресурсе поделовитее как-то
Shaman написав:ось тут ви помиляєтесь - під допомогу з-за кордону є емісія гривні, під гривневі ОВДП, якщо покупець не НБУ, - емісії немає
Поясніть будь ласка, в чому я помиляюсь? Ви ж запитували про ліквідність банківської системи. Вірно?
Shaman написав:до речі, цікаве питання, чи буде зростати ліквідність БС, якщо весь дефіцит буде фінансуватися за рахунок іноземних займів
От я і пишу, що яке б не було походження гривні, вона після витрат казначейства на оплату товарів, послуг та зарплат все одно осідає у банках на коррахунках (мінус те, що повертається закордон на оплату товарів та послуг). А оскільки кредитування як такого не має, тому так, ліквідність буде зростати в будь якому із випадків. Тому і пишу, що без суттєвих змін цифра в 1 трлн. грн на коррахунках не виглядає фантастичною. Половина вже є. АПД: Я не експерт, а просто учасник форуму і та так розумію дану ситуацію. Тому можу помилятись і буду вдячний якщо хтось пояснить де я помиляюсь.
Я вовсе не пойму откуда взялась догма, что западных кредиторов/спонсоров колышет судьба деполюдей. Что будут аж до копейки держать курс гривны для них.
Я вообще первый раз о такой "догме" слышу, что западные кредиторы держат курс гривны. Про помощь от них слышал, но чтобы курс держали ... Это ж по-моему НБУ, не ?
Тут интереснее не кто держит, а для чего. Почему-то многие уверены, что задача государства состоит или в защите их заначки, или в том, чтобы ее отобрать. Вопросы м-и-р-о-в-о-й---р-е-в-о-л-ю-ц-и-и экономики не рассматриваются вообще. Теперь просто вышли на новый уровень, отнеся интересы своего кармана к мировой экономике
ЗЫ Я не удивлюсь, если изменение официального курса будет заключаться не в росте или снижении, а в переходе привязки от доллара к евро.
alex_dvornichenko написав:Курс будут держать, деньги давать, оружие давать. Мы под шефством большого брата, который хочет наказать агрессора.
Так, ми трохи більше ніж на 100% залежимо від західних партнерів. Але: 1. Спочатку, Курс будуть тримати «розумний», відповідно до стану економіки. Тобто прогнозовано змінювати, враховуючи інфляцію і т.д. Раз на рік, наприклад, мінімум -10% в цьому році гадаю буде точно. 2. Якщо/коли виграємо війну, гривню знизять майже до ринкового рівня… Чому? Бо так вигідніше буде інвестувати в наші активи/розвиток нашої економіки. 3. Якщо програємо/посваримось… буде неконтрольова жопа.
На 2 та 3 пункт впливають багато факторів, від бойових дій, до виборів в США, ЄС, а також якість контролю за контрабандою нафтопродуктів, швидкість відновлення виробництва зброї у наших партнерів. Та ще купа факторів… Але перший пункт, у цьому році, від цих факторів не залежить. P.S. Я теж не експерт. Це просто логіка. P.S.S. В межах цієї теми форуму цікаво якраз коли саме змінять курс. Та найцікавіше питання - чи буде перед цим «просадка» курсу «для своїх» (2-3%), щоб встигнути конвертнутись. Очікував її після нового року… але помилився і поки силжу в гривні, в мінусі на більше ніж 10000 грн. Спостерігаємо далі.
amtrans написав:У "большого брата" на носу выборы и с каждым новым яичным скандалом от избирателей будет все больше вопросов куда и главное зачем идут колоссальные средства налогоплательщиков.
27,5 мільярдів доларів - це загальна військова допомога Україні на сьогоднішній день, як грошима, так і обладнанням. $27,5 млрд = 3,2% річного оборонного бюджету США. $27,5 млрд = $3,5 на тиждень з кожного платника податків США. Отже, як платник податків США, ти сплачуєш $3,5 на тиждень або $14 на місяць. Весь військовий бюджет США спрямований на протидію лише 2 країнам: Росії та Китаю. Росія сьогодні набагато небезпечніша. Тож за ціну підписки на Netflix США протидіють головній загрозі для себе, своїх платників податків і всього світу. Звучить як хороша угода, чи не так? Алексей Тимофеев (с)