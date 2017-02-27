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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10264102651026610267

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 127
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
18%
23
40,50-41,00
29%
37
41,00-41,50
22%
28
41,50-42,00
9%
12
42,00-42,50
3%
4
42,50-43,00
2%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
6
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 13:56

  ramzes4 написав:
  amtrans написав:У "большого брата" на носу выборы и с каждым новым яичным скандалом от избирателей будет все больше вопросов куда и главное зачем идут колоссальные средства налогоплательщиков.


27,5 мільярдів доларів - це загальна військова допомога Україні на сьогоднішній день, як грошима, так і обладнанням.
$27,5 млрд = 3,2% річного оборонного бюджету США.
$27,5 млрд = $3,5 на тиждень з кожного платника податків США.
Отже, як платник податків США, ти сплачуєш $3,5 на тиждень або $14 на місяць.
Весь військовий бюджет США спрямований на протидію лише 2 країнам: Росії та Китаю. Росія сьогодні набагато небезпечніша.
Тож за ціну підписки на Netflix США протидіють головній загрозі для себе, своїх платників податків і всього світу.
Звучить як хороша угода, чи не так?
Алексей Тимофеев (с)


А ще -- це вдвічі менше, аніж давали афганцям. І от їм -- таки ж неясно за що давали...

А у нас:
* щоденне тицяння москвинів мордяками в багно;
* натяк китайцям, чого варті маси орків і застарілі технології -- проти навіть не найсучасніших Західних зразків;
* і НАТО більше не треба боятись...

Таке враження, ніби навіть валют курси задані Заходом.
Нарешті експортерам не дають ховати всі надприбутки в "трансфертне ціноутворення".
І обмеження на обсяг конвертдепо -- схоже ніби вирощують середній клас цими неймовірними % (в екв.) А зростання коштів ФО в банках -- може то конвертдепо військових?
Bobua
 
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