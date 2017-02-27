amtrans написав:У "большого брата" на носу выборы и с каждым новым яичным скандалом от избирателей будет все больше вопросов куда и главное зачем идут колоссальные средства налогоплательщиков.
27,5 мільярдів доларів - це загальна військова допомога Україні на сьогоднішній день, як грошима, так і обладнанням. $27,5 млрд = 3,2% річного оборонного бюджету США. $27,5 млрд = $3,5 на тиждень з кожного платника податків США. Отже, як платник податків США, ти сплачуєш $3,5 на тиждень або $14 на місяць. Весь військовий бюджет США спрямований на протидію лише 2 країнам: Росії та Китаю. Росія сьогодні набагато небезпечніша. Тож за ціну підписки на Netflix США протидіють головній загрозі для себе, своїх платників податків і всього світу. Звучить як хороша угода, чи не так? Алексей Тимофеев (с)
А ще -- це вдвічі менше, аніж давали афганцям. І от їм -- таки ж неясно за що давали...
А у нас: * щоденне тицяння москвинів мордяками в багно; * натяк китайцям, чого варті маси орків і застарілі технології -- проти навіть не найсучасніших Західних зразків; * і НАТО більше не треба боятись...
Таке враження, ніби навіть валют курси задані Заходом. Нарешті експортерам не дають ховати всі надприбутки в "трансфертне ціноутворення". І обмеження на обсяг конвертдепо -- схоже ніби вирощують середній клас цими неймовірними % (в екв.) А зростання коштів ФО в банках -- може то конвертдепо військових?
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............25.01.2023...........26.01.2023 дата розрахунку..............24.01.2023............25.01.2023 Євро.................................39,7226.................39,7629...+0.1% Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0874 (вчера 1.0862)
Индекс доллара DXY в 15-00 101.94 (вчера 102.13) Динамика очень скромная.