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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10265102661026710268>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 127
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
18%
23
40,50-41,00
29%
37
41,00-41,50
22%
28
41,50-42,00
9%
12
42,00-42,50
3%
4
42,50-43,00
2%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
6
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 13:56

  ramzes4 написав:
  amtrans написав:У "большого брата" на носу выборы и с каждым новым яичным скандалом от избирателей будет все больше вопросов куда и главное зачем идут колоссальные средства налогоплательщиков.


27,5 мільярдів доларів - це загальна військова допомога Україні на сьогоднішній день, як грошима, так і обладнанням.
$27,5 млрд = 3,2% річного оборонного бюджету США.
$27,5 млрд = $3,5 на тиждень з кожного платника податків США.
Отже, як платник податків США, ти сплачуєш $3,5 на тиждень або $14 на місяць.
Весь військовий бюджет США спрямований на протидію лише 2 країнам: Росії та Китаю. Росія сьогодні набагато небезпечніша.
Тож за ціну підписки на Netflix США протидіють головній загрозі для себе, своїх платників податків і всього світу.
Звучить як хороша угода, чи не так?
Алексей Тимофеев (с)


А ще -- це вдвічі менше, аніж давали афганцям. І от їм -- таки ж неясно за що давали...

А у нас:
* щоденне тицяння москвинів мордяками в багно;
* натяк китайцям, чого варті маси орків і застарілі технології -- проти навіть не найсучасніших Західних зразків;
* і НАТО більше не треба боятись...

Таке враження, ніби навіть валют курси задані Заходом.
Нарешті експортерам не дають ховати всі надприбутки в "трансфертне ціноутворення".
І обмеження на обсяг конвертдепо -- схоже ніби вирощують середній клас цими неймовірними % (в екв.) А зростання коштів ФО в банках -- може то конвертдепо військових?
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:05

  Nazarkino написав:Ну шо народ маємо таку картину що 40.40 на ринку це дно, хоча особисто мав надію що спустимся хоча б на 40.20

*Відправлено з Чату

А вариант 39,90 грн / USD уже не будет, как по Вашему мнению?
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:31

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............25.01.2023...........26.01.2023
дата розрахунку..............24.01.2023............25.01.2023
Євро.................................39,7226.................39,7629...+0.1%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0874 (вчера 1.0862)

Индекс доллара DXY в 15-00 101.94 (вчера 102.13)
Динамика очень скромная.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:52

  Victor8 написав:А вариант 39,90 грн / USD уже не будет, как по Вашему мнению?

Думаю що вже ні

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 16:04

  Victor8 написав:А вариант 39,90 грн / USD уже не будет, как по Вашему мнению?

Навіть при продажі 40.30 народ тупо буде викупати і я в тому числі, тут як би на горизонті скоріше маячить 40.80 - 41

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 16:24

Nazarkino а по 41 народ перестане купувати?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 16:50

  Дюрі-бачі написав:Nazarkino а по 41 народ перестане купувати?


будуть но вибрані :D
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 17:59

  Nazarkino написав:
  Дюрі-бачі написав:Nazarkino а по 41 народ перестане купувати?


будуть но вибрані :D


Ваша іронія недоречна
розумні і передбачливі люди будуть і па41 і па42 купляти, так як на горизонті маячить па46 на ЧР
ох уже ців ловці копійочної вигоди: крутили носа купляти доляр па28 у свій счас, а зараз їм 37+ самий раз )
недалекоглядні
я ось терзав 7 років себе, що дві сотки па30 купив у березні 2015 року, а зараз хвалю себе за це
у пересічного немає ж виходу на міжбанк?
чи можна зареєструвати юрособу (де ти і директор, і главбкух в одній особі) і скупляти баксик по солодкій ціні на міжбанку? Типу фірма, що купляє імпорт. І реально працювати на придбання імпорту па37, а продавати товар ринковій ціні па42
З вас приріжок за таку ідею
я мабуть так і зроблю
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 18:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:у пересічного немає ж виходу на міжбанк?
в пересічного є кілька виходів на міжбанк.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 18:09

  Дюрі-бачі написав:
  Yuri_61 написав:у пересічного немає ж виходу на міжбанк?
в пересічного є кілька виходів на міжбанк.


заінтригували, але не вірю )

якщо, зрозуміло цей пересічний не є директор ТОВ і має зовнішньоекономічний контракт
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 25 січ, 2023 18:12, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
 
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