amtrans написав:У "большого брата" на носу выборы и с каждым новым яичным скандалом от избирателей будет все больше вопросов куда и главное зачем идут колоссальные средства налогоплательщиков.
27,5 мільярдів доларів - це загальна військова допомога Україні на сьогоднішній день, як грошима, так і обладнанням. $27,5 млрд = 3,2% річного оборонного бюджету США. $27,5 млрд = $3,5 на тиждень з кожного платника податків США. Отже, як платник податків США, ти сплачуєш $3,5 на тиждень або $14 на місяць. Весь військовий бюджет США спрямований на протидію лише 2 країнам: Росії та Китаю. Росія сьогодні набагато небезпечніша. Тож за ціну підписки на Netflix США протидіють головній загрозі для себе, своїх платників податків і всього світу. Звучить як хороша угода, чи не так? Алексей Тимофеев (с)
Вивчаючи ці цифри, варто мати на увазі, що багато "позицій" списуються з наявних запасів, а деякі з цих "позицій" вже зняті з озброєння або в найближчій перспективі будуть зняті (гармати 105 мм (М101, М102), М14, М16, М4 тощо)
Востаннє редагувалось centurionus в Сер 25 січ, 2023 18:28, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:ось тут ви помиляєтесь - під допомогу з-за кордону є емісія гривні, під гривневі ОВДП, якщо покупець не НБУ, - емісії немає
Поясніть будь ласка, в чому я помиляюсь? Ви ж запитували про ліквідність банківської системи. Вірно?
Shaman написав:до речі, цікаве питання, чи буде зростати ліквідність БС, якщо весь дефіцит буде фінансуватися за рахунок іноземних займів
От я і пишу, що яке б не було походження гривні, вона після витрат казначейства на оплату товарів, послуг та зарплат все одно осідає у банках на коррахунках (мінус те, що повертається закордон на оплату товарів та послуг). А оскільки кредитування як такого не має, тому так, ліквідність буде зростати в будь якому із випадків. Тому і пишу, що без суттєвих змін цифра в 1 трлн. грн на коррахунках не виглядає фантастичною. Половина вже є. АПД: Я не експерт, а просто учасник форуму і та так розумію дану ситуацію. Тому можу помилятись і буду вдячний якщо хтось пояснить де я помиляюсь.
коли надходить іноземна допомога - то під нею НБУ проводить додаткову емісію - збільшуючи свої валютні запаси.
якщо продають ОВДП в країни - спочатку забирають гроші з банківської системи в казначейство - ліквідність зменшується, а потім повертаються з казначейства в банки - ліквідність повертається на попередній рівень, але на той же рівень