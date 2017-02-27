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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10266102671026810269>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 127
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
18%
23
40,50-41,00
29%
37
41,00-41,50
22%
28
41,50-42,00
9%
12
42,00-42,50
3%
4
42,50-43,00
2%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
6
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 18:10

  edvardd написав:Запорожье
40,40/40,55
43,50/43,60

40,50/40,55
43,52/43,70
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 18:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:заінтригували, але не вірю )

1. Депозити
2. Банкомати за кордоном
3. Криптобіржі зі стейблами
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 18:23

  ramzes4 написав:
  amtrans написав:У "большого брата" на носу выборы и с каждым новым яичным скандалом от избирателей будет все больше вопросов куда и главное зачем идут колоссальные средства налогоплательщиков.

27,5 мільярдів доларів - це загальна військова допомога Україні на сьогоднішній день, як грошима, так і обладнанням.
$27,5 млрд = 3,2% річного оборонного бюджету США.
$27,5 млрд = $3,5 на тиждень з кожного платника податків США.
Отже, як платник податків США, ти сплачуєш $3,5 на тиждень або $14 на місяць.
Весь військовий бюджет США спрямований на протидію лише 2 країнам: Росії та Китаю. Росія сьогодні набагато небезпечніша.
Тож за ціну підписки на Netflix США протидіють головній загрозі для себе, своїх платників податків і всього світу.
Звучить як хороша угода, чи не так?
Алексей Тимофеев (с)

Вивчаючи ці цифри, варто мати на увазі, що багато "позицій" списуються з наявних запасів, а деякі з цих "позицій" вже зняті з озброєння або в найближчій перспективі будуть зняті (гармати 105 мм (М101, М102), М14, М16, М4 тощо)
Востаннє редагувалось centurionus в Сер 25 січ, 2023 18:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 18:25

  Victor8 написав:
  Nazarkino написав:Ну шо народ маємо таку картину що 40.40 на ринку це дно, хоча особисто мав надію що спустимся хоча б на 40.20

*Відправлено з Чату

А вариант 39,90 грн / USD уже не будет, как по Вашему мнению?


Завтра возможно будут рассматривать плавающий курс. А куда он поплывёт далее???
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 19:14

  Realist написав:
  Shaman написав:ось тут ви помиляєтесь - під допомогу з-за кордону є емісія гривні, під гривневі ОВДП, якщо покупець не НБУ, - емісії немає

Поясніть будь ласка, в чому я помиляюсь? Ви ж запитували про ліквідність банківської системи. Вірно?
  Shaman написав:до речі, цікаве питання, чи буде зростати ліквідність БС, якщо весь дефіцит буде фінансуватися за рахунок іноземних займів

От я і пишу, що яке б не було походження гривні, вона після витрат казначейства на оплату товарів, послуг та зарплат все одно осідає у банках на коррахунках (мінус те, що повертається закордон на оплату товарів та послуг). А оскільки кредитування як такого не має, тому так, ліквідність буде зростати в будь якому із випадків. Тому і пишу, що без суттєвих змін цифра в 1 трлн. грн на коррахунках не виглядає фантастичною. Половина вже є.
АПД: Я не експерт, а просто учасник форуму і та так розумію дану ситуацію. Тому можу помилятись і буду вдячний якщо хтось пояснить де я помиляюсь.

коли надходить іноземна допомога - то під нею НБУ проводить додаткову емісію - збільшуючи свої валютні запаси.

якщо продають ОВДП в країни - спочатку забирають гроші з банківської системи в казначейство - ліквідність зменшується, а потім повертаються з казначейства в банки - ліквідність повертається на попередній рівень, але на той же рівень
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 08:34

  Yuri_61 написав:
Ваша іронія недоречна
розумні і передбачливі люди будуть і па41 і па42 купляти, так як на горизонті маячить па46 на ЧР


Розумні і передбачливі люди купляють по 37 на депозити. Або вкладаються в ОВДП під 20 відсотків, так як не вірять в девальвацію 20+ % в найближчий час.
Розумні і передбачливі люди розуміють, що як мінімум цей рік країна забезпечена валютою, західні партнери підтримують нам штани навіть більше, ніж потрібно, тому росте ЗВР.
Розумні і передбачливі люди розуміють, що готівковий курс на ЧР віртуальний і підтримується лише військовими, людьми, яким потрібна валюта тут і зараз, а також пересічними, які бояться банків, як вогню. Це як раз відповідає обсягу валюти, яка здається в обмінки, тому ситуація стабілізувалась, відбувся паритет, і схоже це надовго.
Розумні і передбачливі люди бачать, що курс євро росте, а весь імпорт зараз як раз в євро, цієї єврової девальвації цілком достатньо на даний час, щоб утилізувати зайву гривню в економіці.
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 09:13

Запорожье
40,45/40,55
43,50/43,75
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 09:30

  edvardd написав:Amat
Если сильно жмёт вступите в клуб 100, движуха по курсу НБУ, возможна 16 марта, до этого можно сидеть спокойно, дно по евро где то в конце февраля...

Присоединяюсь к Эдуарду. Сейчас не то время, чтобы сидеть в гривне.
Тем более, "Клуб 100К" гостеприимно открывает двери.
Единственное... в евро поздновато входить, а в доллар - самый раз.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 09:33

  Искатель написав:
  edvardd написав:Amat
Если сильно жмёт вступите в клуб 100, движуха по курсу НБУ, возможна 16 марта, до этого можно сидеть спокойно, дно по евро где то в конце февраля...

Присоединяюсь к Эдуарду. Сейчас не то время, чтобы сидеть в гривне.
Тем более, "Клуб 100К" гостеприимно открывает двери.
Единственное... в евро поздновато входить, а в доллар - самый раз.

Если все ломанутся в Клуб, то на всех валюты не хватит. Боливар не вынесет двоих...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 09:49

  Investor_K написав:Если все ломанутся в Клуб, то на всех валюты не хватит. Боливар не вынесет двоих...

Я в курсе, что Вы пытаетесь отгонять :) Удачи :)
Искатель
 
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