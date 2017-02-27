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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10266102671026810269

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 127
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
18%
23
40,50-41,00
29%
37
41,00-41,50
22%
28
41,50-42,00
9%
12
42,00-42,50
3%
4
42,50-43,00
2%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
6
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 10:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Искатель написав:
  Investor_K написав:Если все ломанутся в Клуб, то на всех валюты не хватит. Боливар не вынесет двоих...

Я в курсе, что Вы пытаетесь отгонять :) Удачи :)
Зробимо це разом!
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 10:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Заседание сегодня точно состоится? Может, его перенесут на месяц?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 11:33

  Investor_K написав:Заседание сегодня точно состоится? Может, его перенесут на месяц?

C переносом на др. дату может помочь дядя вова из хремля, если будет громко бахать сегодня :twisted:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 11:41

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Заседание сегодня точно состоится? Может, его перенесут на месяц?

C переносом на др. дату может помочь дядя вова из хремля, если будет громко бахать сегодня :twisted:

Он также член Клуба и не хочет терять такое прибыльное членство?))
Investor_K
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