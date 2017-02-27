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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 січ, 2023 10:44
Искатель написав: Investor_K написав:
Если все ломанутся в Клуб, то на всех валюты не хватит. Боливар не вынесет двоих...
Я в курсе, что Вы пытаетесь отгонять
Удачи
Зробимо це разом!
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Додано: Чет 26 січ, 2023 10:59
Заседание сегодня точно состоится? Может, его перенесут на месяц?
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Додано: Чет 26 січ, 2023 11:33
Investor_K написав:
Заседание сегодня точно состоится? Может, его перенесут на месяц?
C переносом на др. дату может помочь дядя вова из хремля, если будет громко бахать сегодня
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