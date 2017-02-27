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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 січ, 2023 10:44
Искатель написав: Investor_K написав:
Если все ломанутся в Клуб, то на всех валюты не хватит. Боливар не вынесет двоих...
Я в курсе, что Вы пытаетесь отгонять
Удачи
Зробимо це разом!
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Додано: Чет 26 січ, 2023 10:59
Заседание сегодня точно состоится? Может, его перенесут на месяц?
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Investor_K
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Додано: Чет 26 січ, 2023 11:33
Investor_K написав:
Заседание сегодня точно состоится? Может, его перенесут на месяц?
C переносом на др. дату может помочь дядя вова из хремля, если будет громко бахать сегодня
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Игорь Алексеевич
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1
Додано: Чет 26 січ, 2023 12:33
edvardd написав:
Запорожье
40,45/40,55
43,50/43,75
40,50/40,55
43,50/43,75
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2
Додано: Чет 26 січ, 2023 12:38
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
40,45/40,55
43,50/43,75
40,50/40,55
43,50/43,75
Мощнейшее изменение.
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Investor_K
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Додано: Чет 26 січ, 2023 13:08
Investor_K написав: edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
40,45/40,55
43,50/43,75
40,50/40,55
43,50/43,75
Мощнейшее изменение.
Видимо инсайд сегодняшнего брифинга просочился в народ
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Игорь
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Додано: Чет 26 січ, 2023 13:37
20 хвилин до прес-брифінгу НБУ щодо першого рішення в цьому році
PS ніяких змін не очікую
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greenozon
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Додано: Чет 26 січ, 2023 13:38
Як не дивно і пів ночі десь мопеди 5 з половиною годин літали і зранку пішли великі ракети а в мухосранську доляр на місті, не подешевшав а як учора після обід був 40,50/40,65
Ойро 43,45/43,70
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alex lem
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Додано: Чет 26 січ, 2023 13:42
greenozon написав:
20 хвилин до прес-брифінгу НБУ щодо першого рішення в цьому році
PS ніяких змін не очікую
Ковальски, улыбаемся и машем @ мультфільм Пінгвіни Мадагаскара
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