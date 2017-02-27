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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10267102681026910270

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 127
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
18%
23
40,50-41,00
29%
37
41,00-41,50
22%
28
41,50-42,00
9%
12
42,00-42,50
3%
4
42,50-43,00
2%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
6
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 13:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

У березні проведуть
В Україні проведуть наймасштабніше осучаснення пенсій: кому додадуть 1500 грн у березні https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... erezni.htm

І як не дивно ця процедура не раз викликала більші валютні збурення ніж інші більші виплати чи то через значну к-ть отримувачів, чи ментальні особливості.
Ой+
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