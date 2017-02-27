Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................26.01.2023...........27.01.2023 дата розрахунку...............25.01.2023............26.01.2023 Євро..................................39,7629.................39,8433...+0.2% Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0895 (вчера 1.0874)
Индекс доллара DXY в 15-00 101.79 (вчера 101.94) Доллар продолжает медленно, с отскоками, ползти вниз. Сегодня утром был обновлен минимум с апреля прошлого года.
НБУ опубликовал итоги заседания правления. Помимо вполне ожидаемого сохранения учетной ставки на уровне 25%, было принято решение о дальнейшем росте норматива обязательных резервов. Рост предусмотрен в 2 этапа.
НБУ написав:Водночас Національний банк додатково підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків, як і анонсувалося в грудні. Так, з 11 лютого на 5 в. п. збільшуються нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб, а також за коштами вкладів і коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів й кредитами, отриманими від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій. Зокрема, з 5% до 10% – у національній валюті та з 15% до 20% – в іноземній валюті. Додатково з 11 березня будуть підвищені на 10 в. п. нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб як в національній, так і в іноземній валютах. Проте на цю частину резервів не поширюватиметься механізм покриття бенчмарк-ОВДП.
При этом регулятор не скрывает, что основная цель - связать наши средства на срочных депозитах.
НБУ написав:Національний банк очікує, що ці заходи сприятимуть зниженню профіциту ліквідності в банківській системи. Це, зі свого боку, спонукатиме банки до активнішої конкуренції за строкові кошти вкладників і відповідно сприятиме підвищенню ставок за гривневими активами та зростанню частки строкових депозитів. У результаті посилиться стійкість валютного ринку до ситуативних чинників, а Національний банк зможе в перспективі перейти до пом’якшення адміністративних обмежень для бізнесу та населення.
Не знаю, приведет ли это к существенному росту ставок по депозитам, поскольку привлекательных активов это не добавит. Могу предположить снижение или обнуление ставок по сберегательным счетам и увеличение платы за обслуживание счетов. --------------------------------------------------- Вчера правительство погасило облигации 2014 года на 2.5 млн. грн, которые находились на балансе НБУ. Общий объем облигаций на балансе НБУ немного сократился.