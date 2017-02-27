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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10267102681026910270

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 127
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
18%
23
40,50-41,00
29%
37
41,00-41,50
22%
28
41,50-42,00
9%
12
42,00-42,50
3%
4
42,50-43,00
2%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
6
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 13:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

У березні проведуть
В Україні проведуть наймасштабніше осучаснення пенсій: кому додадуть 1500 грн у березні https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... erezni.htm

І як не дивно ця процедура не раз викликала більші валютні збурення ніж інші більші виплати чи то через значну к-ть отримувачів, чи ментальні особливості.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 15:30

Официальный курс + ставка +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................26.01.2023...........27.01.2023
дата розрахунку...............25.01.2023............26.01.2023
Євро..................................39,7629.................39,8433...+0.2%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0895 (вчера 1.0874)

Индекс доллара DXY в 15-00 101.79 (вчера 101.94)
Доллар продолжает медленно, с отскоками, ползти вниз.
Сегодня утром был обновлен минимум с апреля прошлого года.

НБУ опубликовал итоги заседания правления.
Помимо вполне ожидаемого сохранения учетной ставки на уровне 25%, было принято решение о дальнейшем росте норматива обязательных резервов. Рост предусмотрен в 2 этапа.
НБУ написав:Водночас Національний банк додатково підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків, як і анонсувалося в грудні. Так, з 11 лютого на 5 в. п. збільшуються нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб, а також за коштами вкладів і коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів й кредитами, отриманими від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій. Зокрема, з 5% до 10% – у національній валюті та з 15% до 20% – в іноземній валюті. Додатково з 11 березня будуть підвищені на 10 в. п. нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб як в національній, так і в іноземній валютах. Проте на цю частину резервів не поширюватиметься механізм покриття бенчмарк-ОВДП.

При этом регулятор не скрывает, что основная цель - связать наши средства на срочных депозитах.
НБУ написав:Національний банк очікує, що ці заходи сприятимуть зниженню профіциту ліквідності в банківській системи. Це, зі свого боку, спонукатиме банки до активнішої конкуренції за строкові кошти вкладників і відповідно сприятиме підвищенню ставок за гривневими активами та зростанню частки строкових депозитів. У результаті посилиться стійкість валютного ринку до ситуативних чинників, а Національний банк зможе в перспективі перейти до пом’якшення адміністративних обмежень для бізнесу та населення.

Не знаю, приведет ли это к существенному росту ставок по депозитам, поскольку привлекательных активов это не добавит. Могу предположить снижение или обнуление ставок по сберегательным счетам и увеличение платы за обслуживание счетов.
---------------------------------------------------
Вчера правительство погасило облигации 2014 года на 2.5 млн. грн, которые находились на балансе НБУ. Общий объем облигаций на балансе НБУ немного сократился.
Сибарит
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  #<1 ... 10267102681026910270
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