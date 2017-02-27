Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................26.01.2023...........27.01.2023 дата розрахунку...............25.01.2023............26.01.2023 Євро..................................39,7629.................39,8433...+0.2% Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0895 (вчера 1.0874)
Индекс доллара DXY в 15-00 101.79 (вчера 101.94) Доллар продолжает медленно, с отскоками, ползти вниз. Сегодня утром был обновлен минимум с апреля прошлого года.
НБУ опубликовал итоги заседания правления. Помимо вполне ожидаемого сохранения учетной ставки на уровне 25%, было принято решение о дальнейшем росте норматива обязательных резервов. Рост предусмотрен в 2 этапа.
НБУ написав:Водночас Національний банк додатково підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків, як і анонсувалося в грудні. Так, з 11 лютого на 5 в. п. збільшуються нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб, а також за коштами вкладів і коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів й кредитами, отриманими від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій. Зокрема, з 5% до 10% – у національній валюті та з 15% до 20% – в іноземній валюті. Додатково з 11 березня будуть підвищені на 10 в. п. нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб як в національній, так і в іноземній валютах. Проте на цю частину резервів не поширюватиметься механізм покриття бенчмарк-ОВДП.
При этом регулятор не скрывает, что основная цель - связать наши средства на срочных депозитах.
НБУ написав:Національний банк очікує, що ці заходи сприятимуть зниженню профіциту ліквідності в банківській системи. Це, зі свого боку, спонукатиме банки до активнішої конкуренції за строкові кошти вкладників і відповідно сприятиме підвищенню ставок за гривневими активами та зростанню частки строкових депозитів. У результаті посилиться стійкість валютного ринку до ситуативних чинників, а Національний банк зможе в перспективі перейти до пом’якшення адміністративних обмежень для бізнесу та населення.
Не знаю, приведет ли это к существенному росту ставок по депозитам, поскольку привлекательных активов это не добавит. Могу предположить снижение или обнуление ставок по сберегательным счетам и увеличение платы за обслуживание счетов. --------------------------------------------------- Вчера правительство погасило облигации 2014 года на 2.5 млрд. грн, которые находились на балансе НБУ. Общий объем облигаций на балансе НБУ немного сократился.
тут шуткували про те, що як тільки середня зарплата в Україні наближається до 500 доларів в еквіваленті, то відбувається значна девальвація гривні. То це правда так. Чи є зараз курс долара оптимальним, економічно сбалансованим відносно експортерів та імпортерів, дефіциту платіжного баланса не зрозумію, бо немає даних. Якщо вважати, що фіксований курс долара та сильний попит на нього на міжбанку, суттєве відхилення офіціного курсу долара від того, який зараз в банках, обмінках і на ЧР є індикаторами того, що з існуючим курсом долара щось не так, то курс 36,6 довго не протримається і злетить до 40 і відповідно пересічні готівковий долар будуть купляти па44. купівлю віртуального долара на 6 місячний депозит не розглядаю, бо недовіряю банкірам
ТИХИЙ написав:Національний банк з 19 грудня 2022 року випускає в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року – з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску... https://bank.gov.ua/ua/news/all/v-obig- ... a-pishnogo Ось і Андрій залишить свій слід в історії
Справжні реформи яких ми так довго чекали!..
Тут хоч треба радіти що в умовах війни не друкують нові гроші в 2, 5 або 10 тисяч. А тільки сотки на зміну витертому подертому ,,папіру,,
А чому тут радіти?! Вже повністю назріла потреба хоча б в 2000 купюрі, а можливо і в 5000, бо той, хто має справу з обігом готівки знає які проблеми з сотками чи двохсотками! Та й обмін валюти з пакетами отих дрібних купюр теж чимала проблема!
edvardd написав:Запорожье на 12:00 40,05/40,25 42,10/42,20 сдал ещё "долларов" по 43,40
Зранку доляр 40/40,15. Зараз 40,05/40.2 ,,Гарно,, Ви рахуєте. Скільки ж тоді по вашому вийде як я поздавав з неділю назад по 40,05 долари, куплені давно ще по 27 гривнів ?
в сентябре менял доллар-евро по 0,97, сейчас сдал часть евро по 42,10/0,97=43,40 , такая схема, если пересчитать сентябрьский доллар...потом евро упадёт, опять перезайду в евро...
Цікаво, коли потім воно впаде?! Так можна дуже довго чекати! Кому цікаво Авальовською карткою три дні назад знімав у Відні євро в банкоматі… Взяло комісію 3,95 євро на 100 або вийшло нашими 43,41 гривня за євро! Обмеження - 12500 гривень на тиждень!
Qwerty написав:Вже повністю назріла потреба хоча б в 2000 купюрі, а можливо і в 5000, бо той, хто має справу з обігом готівки знає які проблеми з сотками чи двохсотками! Та й обмін валюти з пакетами отих дрібних купюр теж чимала проблема!
Тот, кто ходит на рынок, знает, как там "рады" купюре в 1000 грн. 5000 там вообще никто не согласится взять, наверное, в отличие от соток и двухсоток. Или это не "обіг готівки"? А обмен валюты, чтобы с пакетами не бегать, должен бы быть по безналу организован даже в обменках. Один фиг эту торбу гривны в банк сдавать. И тогда никакие крупные купюры не понадобятся.